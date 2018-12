Marko: Verstappen és a csapat hibái nélkül legyőztük volna a Ferrarit

Helmut Marko, a Red Bull Racing tanácsadója szerint Max Verstappen az év eleji hibái után rájött, hogy nem kell mindig a leggyorsabbnak lennie, a sorozatos baleseteknek viszont így is meglett a böjtje.

Max Verstappen felemás éven van túl 2018-ban, amilyen rosszul kezdte a szezont, olyan magas szinten fejezte be. Az év elején a túlzott akarásnak nyögés lett a vége, a sorozatos balesetek egy lehetséges monacói győzelemtől is megfosztották, utána azonban fokozatosan talált vissza a helyes útra. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója felfedte, hogy miként segítettek túljutni a hollandnak az év eleji nehézségeken, és ezután mennyire más Verstappent láttak viszont a szezon további részében. Az osztrák azt is elárulta, hogy pilótájuk hi bái nélkül a csapat számításai szerint hol végezhettek volna a bajnokságban.

Verstappen már rögtön az első versenyen, Ausztráliában értékes pontokat dobott el futam közbeni megpördülésével, majd Bahreinben az időmérőn összetörte az autót, a versenyen pedig nekiment Lewis Hamiltonnak. Ez azonban még semmi sem volt ahhoz képest, amit Kínában tett, ahol Sebastian Vettelt torpedózta meg, szertefoszlatva ezzel a négyszeres világbajnok esélyeit a dobogóra. Ezután Monacóban csak saját magával tolt ki, amikor az időmérő előtt összetörte a Red Bullt, másnap pedig végignézhette, ahogy csapattársa megnyeri a versenyt.

Helmut Markóéknál ekkor jött el a pont, hogy leüljenek, és megoldást találjanak Verstappen sorozatos hibáira.

„Volt egy intenzív beszélgetésünk, amely során úgy találtuk, hogy túl nagy nyomást helyez magára, ez a probléma – nyilatkozta Marko a Motorsport-Magazinnak. – Azóta ugyanúgy nagyon ambiciózus, de rájött, hogy nem kell minden edzésen az első helyen végeznie. Most már a tágabb képet is látja, jövőre pedig a bajnoki cím is szerepel a látóterében. Ahhoz, hogy ezt elérje, nem kell mindig legelöl lennie. A versenyhétvégékhez való hozzáállásától kezdve Max mindenben sokat fejlődött, most már sokkal nyugodtabbak a dolgok körülötte."

Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója is észrevette Verstappen szezon közben bemutatott fejlődését, és felhívta rá a figyelmet, hogy a még mindig csak 21 éves hollandtól az életkora miatt is nagy dolog, amit tett. „Könnyű elfelejteni, hogy milyen fiatal” – mondta Brawn az F1 hivatalos honlapjának adott nyilatkozatában. Ha az ember saját magára gondol ennyi idősen, látja, hogy különleges, amit csinál. A megközelítés terén érettebbé vált, közben azonban semmit sem veszített a sebességéből és agressziójából, viszont higgadtabb lett abban, ahogyan hozzááll a dolgokhoz. Az idei év újabb nagy lépés volt a számára, a megfelelő autóban és csapattal képes világbajnokságot nyerni."

A holland pilóta által elhullajtott pontokat azonban már nem lehetett visszaszerezni. A szezont a konstruktőri pontverseny harmadik helyén záró Red Bullnál kiszámolták, hogy versenyzőjük és a csapat baklövései nélkül mindkét bajnokságban másodikak lehettek volna. „Elvégeztük a saját »mi lett volna ha« számításainkat – mondta Marko. – Amennyiben Max és a csapat sem hibázott volna – mert mi is elkövettünk néhány hibát – a versenyzők és a konstruktőrök bajnokságában is a második helyen zártunk volna."

Verstappen így hajszállal lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg a műszaki hibák garmadáját elszenvedő Daniel Ricciardo a hatodik helyen végzett. Jövőre az ausztrál pilóta helyén a Toro Rossótól előléptetett Pierre Gasly lesz Verstappen csapattársa, és bár neki a 2019-es csak a második teljes idénye lesz az F1-ben, nem kell vízhordót játszania a holland mögött. Gasly fiatal pilótaként érkezik, így világos, hogy alkalmazkodnia kell a Red Bull Racing szabályaihoz – nyialtkozta Marko. – A képlet egyszerű, Max már beilleszkedett, megvan a rutinja a csapattal. Gaslynak teljesítenie kell, ugyanakkor teljesen egyenlőek a feltételek."

A Red Bull azonban Brawn szerint vélhetően Verstappenre jobban fog támaszkodni pusztán amiatt, hogy ő régebb óta van a csapatnál. „Ő lesz az igazodási pont 2019-ben. Egy csapatnak mindig nagy segítség az efféle folytonosság, ha gond van az autóval, néhány dolgot ki kell javítani, akkor a versenyző ismerete, tudva, hogy segít, amit mond, hasznos."