Közvetítést ígértek a jövő évi F1-es tesztelésről

Könnyebb lesz követni a tesztelést a következő szezon során, ha megvalósul az, amit az F1 piackutatásért felelős igazgatója lengetett be.

Várhatóan a korábbiaknál könnyebb lesz követni a február végén kezdődő előszezoni teszteket, mivel az F1 piackutatásért felelős igazgatója elárulta, hogy a Liberty Media a tesztek közvetítését tervezi. Matt Roberts a Reddit F1-es fórumán válaszolt a tagok által feltett és megszavazott kérdésekre, ezek között merült fel az F1-es tesztek közvetítésének ügye is.

„Egyeztettem a digitális [tartalmakért felelős] kollégákkal, és az F1 TV közvetíti majd a következő szezon téli tesztjeit (azt még meg kell határozni, hogy Pro és/vagy Access előfizetéssel)” – felelte Roberts a felvetésre.

Az asztali böngészőben és mobilos platformokon is használható, előfizetéses F1 TV szolgáltatást a Liberty Media hosszú huzavona után végül az idei Spanyol Nagydíj előtt indította el, egyebek mellett Magyarországon is. F1 TV Pro előfizetéssel élőben követhető az összes edzés és verseny a szezon során, választható hangsávokkal és belső kamerákkal, valamint az Accesshez hasonlóan

elérhetővé vált az F1 egyelőre hiányos, de így is gazdag versenyarchívuma.

Az F1 TV rengeteg gyermekbetegséggel küzd, ezt Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója is elismerte egy tőzsdei tájékoztató során, de az amerikai üzletember azt ígérte, hogy jövőre már olyan szintre hozzák a szolgáltatást, amit a kezdetekre is szerettek volna elérni, ennek része lehet a tesztek bevonása is a tartalomba. Roberts azt is megerősítette, hogy valódi tévés közvetítés nem lesz.

„Ennek az az oka, hogy a tévétársaságok nem érdeklődtek a közvetítés iránt, mert sokan úgy érzik, hogy az adott műsorsávban nagyobb közönséget érhetnek el más tartalmakkal. Valaki említette itt [a Redditen], hogy a Sky korábban közvetítette a tesztet, de alig nézte valaki, úgyhogy leálltak ezzel” – utalt arra, hogy a Sky Sports pálya széli bejelentkezéseket sugárzott pár évvel ezelőtt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a közvetítés milyen színvonalon valósul meg,

telepítenek-e pálya széli és fedélzeti kamerákat vagy esetleg a zártláncú kamerarendszer képét adják-e ki a közönségnek, de az várható, hogy a korábbiaknál mindenképpen több információ jut majd el a közönséghez. Az előszezoni teszteket 2019. február 18-21. és február 26-március 1. között rendezik majd Barcelonában, a Spanyol Nagydíj helyszínén.