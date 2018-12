Lauda nem írná le Vettelt, meglepődött a gesztusán

Augusztusi tűdőtranszplantációja óta most először nyilatkozott a sajtónak a háromszoros világbajnok Niki Lauda, aki az átélt megpróbáltatásokról beszélt, valamint elmondta véleményét a neki levelet író Vettel gyengélkedéséről is.

Niki Lauda augusztus elején ráijesztett az egész világra. A Mercedes ügyvezetői jogkör nélküli elnökeként dolgozó háromszoros világbajnok ártatlannak hitt köhögéssel ment el orvoshoz, ám hamar kiderült, komoly a baj, tüdőtranszplantációt kell végrehajtani rajta. A rendkívül kockázatos beavatkozás alatt és után mindenki az életéért aggódott, a nehezén mostanra azonban már túl van. Családjával, otthonában tölti a karácsonyt, a Gazetta dello Sportnak pedig elmesélte, milyen is volt átélnie élete eddigi legnagyobb megrázkódtatását, valamint egy Sebastian Vettel által tett gesztusról is szót ejtett.

Lauda az 1976-os nürburgringi balesete után egyszer már lebegett élet és halál között, nem ismeretlen számára tehát az, ha a túlélésért kell küzdenie, mostani küzdelme azonban jóval váratlanabb volt, a versenypályán száguldva – főleg akkoriban – ugyanis benne van a pakliban, hogy az emberrel komoly baj történik.

A 69 éves osztrák először el sem akarta hinni, hogy transzplantációra lesz szüksége, de miután elfogadta a dolgot, akkor sem félt, hiszen tudta, hogy specialisták kezei között van, akikben megbízott.

„Miután elfogadtam, elkezdtem kérdezgetni, hogy mennyi ideig kell kórházban feküdnöm. Amikor ilyen dolgok történnek, az embernek mindig előre kell tekintenie – nyilatkozta az olasz sportnapilapnak. – Tudtam, hogy kemény lesz, nagyon kemény, de ilyen állapotban csak egyetlen dolgot tehettem, azt, hogy harcolok. Minden pillanatban ezt tettem, és még ma is ezt teszem."

A háromszoros világbajnok hosszú lábadozása bármilyen ramatyul is volt, a versenyeket egytől egyig megnézte a TV-ben, sőt, a csapattal is tartotta a kapcsolatot, Toto Wolff és Lewis Hamilton is rendszeresen felhívta. Egyetlen egy versenyt sem mulasztottam el, még akkor sem, amikor csövek lógtak ki belőlem. Minden futamot megnéztem, felhívtam az ott dolgozókat telefonon, akik mindig elmondták, hogy éppen mi történik. Olyan volt, mintha én is ott lettem volna a pálya szélén a többiekkel. El kell mondjam, hogy újra felfedeztem, milyen melegszívű emberekkel dolgozom együtt évek óta."

Azonban nemcsak a Mercedesnél dolgozók, hanem a nagy rivális Ferrarit erősítő Sebastian Vettel sem feledkezett meg Laudáról, és kézzel írt levélben írta le jókívánságait neki, amin Lauda meglepődött, egyúttal nagyon jól is esett neki. „A levél, amelyet Sebastian saját kezűleg írt, nagy örömet okozott nekem, tele volt szép, szeretetteljes szavakkal. Nem számítottam rá, általában a versenyzők nem csinálnak ilyeneket, egyszerűen csak vezetnek – mondta Lauda, aki egyúttal meg is védte az idén rengeteg kritikát kapó németet. – Ő egy jó ember, voltak bátortalan pillanatai, ezt tudjuk, de abszurd lenne megkérdőjelezni őt. Talpra fog állni, egy bajnok nem felejt el vezetni. Erősen fog visszatérni, mint mindig, és Hamilton riválisa lesz 2019-ben is."

Laudának továbbra is rehabilitáción kell részt vennie, a karácsonyt azonban családjával, ibizai otthonában tölti, főként azonban nem a pihenésé lesz a főszerep, két szakember van ugyanis folyamatosan mellette, akikkel

napi 6 órát edz azért, hogy a következő szezontól visszatérjen a megszokott kerékvágásba, Toto Wolff mellé, a Mercedes garázsába.

„Itthon lenni egészen más, tisztább a levegő, és az időjárás sem olyan rossz, mint Ausztriában. Azt mondták, hogy egy hónapon belül teljesen fitt leszek, és mindent újra elkezdhetek. Ugyanúgy ott leszek a versenyeken, mint korábban, hisz miért ne lennék?"