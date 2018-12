A McLaren kihasználná a szabályváltozást a felzárkózáshoz

Zak Brown nem akart jóslásokba bocsátkozni, de úgy vélte, jövőre megkezdhetik a felzárkózást, ebben a Renault fejlesztései is segíthetnek.

Nem hozott megváltást a McLaren számára a Hondával való szakítás 2018-ban. Hiába váltottak a Red Bull által is használt Renault erőforrásokra, kiderült, hogy az autójuk egyáltalán nem olyan jó, mint ahogy azt a csapatnál gondolták, és a futamgyőzelmek helyett általában a pontszerző helyekért is alig tudtak küzdeni.

A beismerés következményeként a csapat menedzsmentjének több kulcsfigurája is távozott, valamint elhagyta az F1 mezőnyét Fernando Alonso is. Az idén csapatfőnökké előléptetett Zak Brown feladata, hogy fejlődő pályára állítsa a McLarent, ennek érdekében leigazolta a következő szezon során csatlakozó James Key-t, átmenetileg visszahozta Pat Fry-t, és átalakította a technikai stábot.

A McLaren elsősorban a viszonylag jó szezonkezdetnek, Alonso bravúrjainak és a Force India csődjének köszönhetően a 6. lett a konstruktőri világbajnokságban, ennél azonban sokkal jobb eredményeket kellene elérniük a hátterük és a múltjuk miatt, ráadásul az erőforrásuk akár a konstruktőri világbajnokság 3. helyéhez és négy futamgyőzelemhez is elég jó volt.

Távol akarjuk tartani magunkat a jóslásoktól, mert ez a múltban már bajba kevert minket

– nyilatkozta Brown egy sajtóbeszélgetésen, ahol a Sky Sports is jelen volt. – Annyit elmondhatok, hogy ez egy igen kiábrándító év volt, és előrelépésre számítunk. Az ember nem tudja pontosan, hogy az ellenfelek mire jutnak, de az aero [szabályok] változása remélhetőleg esélyt ad nekünk, hogy újrakezdjük, mert ezúttal jól kellene szerepelnünk. Reméljük, sokkal versenyképesebbek leszünk.”

Ahogy az élen, úgy a középmezőnyben is fontos szerep jut az erőforrásoknak, és a McLaren e téren is komoly ellenfelekkel áll szemben. A Mercedes és a Ferrari motorok miatt a Force India és a Sauber is kemény versenytárs, ráadásul a Red Bull nagyon bízik a Hondában is, így a wokingi istállónak is szüksége lesz erős motorra.

Azt mondták nekünk, hogy nagyon elégedettek a téli előmenetelükkel

– mondta Brown a Renault-ról. – Sok kilowattot találtak, és szerintem [a teljesítmény] egy szinten lesz [az ellenfelekével]. Részemről nem lenne helyes, ha kiadnám a számokat, amiket megosztottak velünk, de úgy gondolom, ők azt érzik, hogy nagyon versenyképesek lesznek jövőre.”