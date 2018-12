Mercedes: Minek az F1-be még több gyártó?

Toto Wolff szerint az F1-nek elsősorban a meglévő gyártókra kellene összpontosítania, és az újonnan csatlakozni kívánók igényeit másodrendűnek tartja.

Átfogó reformokat tervez a Liberty Media és az FIA a 2021-es szezontól, amelyek különböző formákban, de kihatnak az F1 gazdasági és technikai oldalára is, a karosszéria- és a motorfejlesztés terén egyaránt. A motorok kapcsán már kiadtak egy tervezetet, ami óriási felháborodást váltott ki a gyártók körében, és lényegében mindenki elutasította.

Közben kiderült, hogy nincs olyan autógyártó a láthatáron, ami 2021-től beszállna az F1-be, ezért felmerült, hogy a motorszabályokat nem is nagyon kellene átírni, mert minden változtatás komoly költségnövekedést eredményezne a most gyártóként és beszállítóként is dolgozó Ferrari, Honda, Mercedes és Renault számára.

Az ESPN-nek adott interjújában Toto Wolff is értetlenül állt azelőtt, hogy miért akarnak ennyire új gyártókat bevonni az F1-be. „Ez mohóságból adódik? – tette fel a kérdést Wolff. – Négynél többet akarnak? Mennyit, ötöt vagy hatot? Már annak örülnünk kellene, hogy négy prémium gyártó elkötelezett a sportág mellett, már régóta itt vannak és kompromisszumot keresnek a partnereikkel.”

Új gyártók csatlakozása mindenképpen jót tenne az F1-nek,

hiszen csökkentené a gyári istállók ügyfeleinek számát, így fokozódna a verseny, de a magas költségek és a Honda bukdácsolása eltántorítja az autógyártókat, pedig az Aston Martin és a Porsche vizsgálta a szerepvállalás lehetőségét. Wolff kijelentette, csak a meglévő gyártók igényeinek megismerése után hallgatna a külsős érdeklődőkre, „de az csak másodlagos prioritás.”

A gyártók és a döntéshozók között egyebek mellett az MGU-H egység további használata miatt alakult ki vita. A Liberty Media megvált volna a hőenergiát újrahasznosító eszköztől, mert az új belépőknek nagyon drága kifejleszteni ezt, a már érdekelt gyártók viszont nem akarták kidobni az elemet, mivel már rengeteg pénzt áldoztak rá.

Wolff szerint a magasabb fordulatszámon, több üzemanyaggal működő 2021-es motorok kifejlesztése is „hatalmas költség” lesz, és inkább a mostani erőforrásoknál maradtak volna.

„A motorok teljesítménye kezd konvergálni. Kíváncsi vagyok, a Honda hol lesz jövőre, de a motorok már nincsenek messze egymástól. Amikor szabályváltozás jön, a legjobb és a legrosszabb mindig távolabb kerül egymástól. Úgyhogy, minek változtatunk? Mi azt akartuk, hogy minden maradjon így, de elfogadtuk a kompromisszumot, ám szerintem így is túl költséges lesz.”