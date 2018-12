Hamilton büszke a származására és hibázott a nyilatkozatával

Az ötszörös világbajnok megkövette szülővárosa, Stevenage lakóit, miután nyomornegyednek nevezte egykori otthonát.

Felhördülést keltett Lewis Hamilton azzal, hogy nyomornegyednek nevezte az angliai Stevenage városnak azt a részét, amelyben felnőtt, és ahonnan elindult az F1-es pályafutása édesapja és a McLaren-Mercedes támogatásával. Mondandójával Hamilton azt próbálta illusztrálni, hogy egy kisvárosból is milyen magasra el lehet jutni, de az üzenet nem úgy ment át, ahogy szerette volna.

Szavai megbotránkozást okoztak és vihart kavartak a Twitteren, erre reagálva a Mercedes pilótája szintén a közösségi médiában megjelentetett egy videófelvételt, amelyben megpróbálta rendezni a helyzetet.

„Egy másodpercet szeretnék arra fordítani, hogy üzenjek az Egyesült Királyságban és [azon belül] Stevenage-ben élő embereknek. Én ott nőttem fel, erre hihetetlenül büszke vagyok és a mai napig imádom – mondta a kamerába. – Kérem, ha az érzelmeiket felborzolta a hiba, amit a színpadon elkövettem, ne foglalkozzanak vele, dobják félre. Ez negatív energia, amit ne tartsanak magukban!”

Hamilton rendszeresen beszél arról, hogy nehéz anyagi körülmények között nőtt fel, az édesapja több mellékállást is vállalt, hogy finanszírozni tudja a pályafutását és mozgáskorlátozott öccse nevelését, mielőtt a McLaren-Mercedes felkarolta volna őt. Korábban negatív tapasztalatokról számolt be az iskolai éveiről is, de az utóbbi időben általában figyel arra, hogy pozitív üzeneteket terjesszen.

„Szuper büszke vagyok arra, ahonnan származom és remélem, tudják, hogy mindig a lehető legjobbamat nyújtva képviselem önöket – folytatta. – Senki sem tökéletes. Én biztosan elkövetek hibákat, elég gyakran, különösen akkor, amikor közönség elé állok, és próbálom megtalálni a helyes szavakat, hogy leírjam azt a hosszú utat, amit az életem során bejártam.”

„Rossz szavakat választottam, de nem volt [rossz szándékom] ezekkel. Akik ismernek, tudják, hogy mindig a szeretetet közvetítem, úgyhogy isten áldja önöket és legyen szép napjuk!” – mondta.