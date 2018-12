Vettel sehol sincs Hamiltonhoz képest

A megszerezhető összes pontot begyűjtötte Lewis Hamilton és a Mercedes, miközben Sebastian Vettel csúnyán leszerepelt. Négy éves szünet után ismét megszavaztattuk a magyar F1-es szakújságírókat a legutóbbi szezon legjeiről!

A GPhírek újjáélesztette korábbi nagy sikerű szezon végi körképét, és az idén 2014 óta először kikérte néhány nagyobb hazai szerkesztőség Forma-1-es újságírójának véleményét az előző szezonról. Akik kíváncsiak a korábbi, 2014-es, 2013-as, 2012-es és 2011-es szavazásra, és egy kicsit nosztalgiáznának, azok az évszámokra kattintva megnézhetik, miként szavazott a hazai szakma néhány képviselője akkor.

Visszatérve az idei évadra, Lewis Hamilton és a Mercedes mindent vitt 2018-ban, a 33 éves brit Juan Manuel Fangiót utolérve megnyerte ötödik világbajnoki címét, miközben csapata zsinórban ötödször hódította el a konstruktőri győztesnek járó trófeát. Ez a teljesítmény hűen tükröződik a szavazatokban is, de csak addig, amíg nem pillantunk a két ponttáblázat második helyezettjére, ugyanis

sem Sebastian Vettel, sem a Ferrari teljesítménye nem nyerte el a a magyar F1-es újságírók tetszését.

Olyannyira nem, hogy a négyszeres világbajnok holtversenyben az utolsó helyen zárt a szavazásban, míg a vörösöket kis híján a Sauber is megelőzte.

Nem csak a versenyzők és a csapatok, hanem a futamok és a rajtok tekintetében is leadták voksaikat az újságírók. Baka Gábor, Farkas Péter, Gerse József, Majer Dániel, Mészáros Sándor, Újvári Máté, Wéber Gábor és Zsoldos Barna minden választását rövid indoklással támasztotta alá, valamint megnevezte az év számára legemlékezetesebb pillanatát, valamint legnagyobb csalódását is, bónuszként pedig megpróbálta megjósolni, hogy mi várható 2019-ben.

A szavazatokat a Forma-1-ben is megszokott pontrendszer szerint összesítettük, azaz egy első helyért 25, egy másodikért 18, egy harmadikért pedig 15 pont járt.

A maximálisan megszerezhető 200 pontból nem meglepő módon Hamilton és a Mercedes az összeset besöpörte, a versenyek és a rajtok tekintetében azonban már jóval nagyobb volt a szórás.

Az utolsó ferraris idényét a pontverseny harmadik helyén záró Kimi Räikkönen – még ha az egyéni értékelésben nem is jeleskedett – nagy hatással volt több kategóriára is, az övé lett a két legjobb rajt 2018-ban, a legtöbben pedig az ő győzelmét hozó USA Nagydíjat szavazták meg az év futamának, miként azt nevezték meg az év fénypontjának is.

A legnagyobb csalódást sokaknak Vettel és a Ferrari (le)szereplése, valamint az izgalmasnak ígérkező bajnoki hajrá ellaposodása jelentette. Alább a szavazatok alapján az egyes kategóriák összesített végeredménye látható, utána pedig oldalaként, a mellékelt útmutató alapján tudják megnézni a megkérdezett újságírók szavazatait az azokhoz tartozó indoklással.

Versenyzők

Hamilton 200 pont Verstappen 123 pont Alonso 63 pont Leclerc 30 pont Räikkönen 18 pont Pérez, Vettel 15-15 pont

Csapatok

Mercedes 200 pont Red Bull 117 pont Ferrari, Sauber 66-66 pont Force India 15 pont

Versenyek

USA Nagydíj 90 pont Azerbajdzsáni Nagydíj 79 pont Kínai Nagydíj 63 pont Német Nagydíj 51 pont Brit Nagydíj 50 pont Osztrák Nagydíj 40 pont Brazil Nagydíj 33 pont Magyar Nagydíj 25 pont Olasz Nagydíj 18 pont Bahreini Nagydíj 15 pont

Rajtok

Räikkönen – Osztrák Nagydíj 90 pont Räikkönen – USA Nagydíj 76 pont Hamilton – Mexikói Nagydíj 43 pont Stroll – Kínai Nagydíj 40 pont Hamilton – Olasz Nagydíj / Verstappen – Orosz Nagydíj 36-36 pont Verstappen – Mexikói Nagydíj 25 pont Vettel – Japán Nagydíj / Vettel – Brit Nagydíj / Mercedesek – Francia Nagydíj 15-15 pont

