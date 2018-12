Már nem dolgoznak együtt, a Red Bull és a Renault azonban utolsó közös szezonjukra visszatekintve sem tud megbékélni a másikkal.

Már javában készülnek a csapatok a 2019-es szezonra, a Red Bull a Hondával, a Renault pedig saját gyári istállójával, a felek azonban még egyszer utoljára megemlékeztek a másikról és finoman belerúgtak a korábbi partnerbe. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a franciákra tett újabb csípős megjegyzést cukormázzal borítva, míg Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója újra az enegiaitalosok kommunikációját bírálta.

A Red Bull és a Renault viharos szakítása nem újkeletű téma, a felek azonban időről időre igyekeznek még egy utolsó tőrt elhelyezni a másik szívében, biztos, ami biztos. Christian Horner az Autosportnak adott nyilatkozatában elismerte, hogy nem mindig teljesítettek rosszul a franciák, de a dicséret után jött az újabb kritika. „A Renault-nak legyen mondva, hogy Mexikóban, Ausztriában és Kínában olyan motort adtak, amellyel képesek voltunk a győzelemre – mondta Horner. – Monacóban szerencsénk volt, hogy még MGU-K nélkül is nyertünk., bármelyik másik pályán ott végünk lett volna. Csodálom a garázsban tevékenykedő Renault-s srácokat, akik hétről hétre a belüket is kidolgozzák, mindezek ellenére azonban szerintem cserben hagyta őket a gyártó elközelezettségének hiánya a fejlesztés és a megbízhatóság javítása iránt."

Horner azt is kiemelte, hogy a Renault nem mindig volt képes új alkatrészeket a Red Bull rendelkezésére bocsátani, ami szintén hátráltatta a bikásokat. „Túl gyakran történt olyan, hogy egyes alkatrészek az egyik motorból átkerültek a másikba. Ez gondot jelentett a teljes hibrid-éra alatt, ez pedig befolyásolta a tesztpadon eltöltött időt, a hosszú távú próbákat és a többit."

A két félnek abból is akadt nézeteltérése, hogy nem ugyanazt az üzem- és kenőanyag beszállítót használták, ezért a Renault-nak külön el kellett végeznie a teszteket a Red Bull partnerével is. Mivel a gyári csapatot helyezték előtérbe, a Red Bullnak szánt tesztidő kevesebb volt, ami szintén nem tetszett Hornernek. „Az Exxon nagyon jó munkát végzett, a nehézséget és frusztrációt náluk is az okozta, hogy nagyon kevés tesztpados próbaidőt kaptunk ügyfélként – mondta a Red Bull csapatfőnöke. – Ennek ellenére képesek voltak olyan üzemanyaggal előállni, amitől működött a C specifikációjú erőforrás, képesek voltunk berakni azt az autóba és sikeresen működtetni, miközben a gyári csapat nem tudta ezt megtenni. Ez szintén biztató volt."

Cyril Abiteboul, mint már oly sokszor, ismét a Red Bull kommunikációját bírálta, az energiaitalosok ugyanis egyetlen alkalmat sem szalasztottak el arra, hogy nyilvánosan kritizálják a motorpartnerüket.

„Kicsit furcsa, mert 12 év óriási szelet a Red Bull és a Renault történelmében – mondta Abiteboul. – Ez hosszú idő az ebben részt vevő egyéneknek is, a technikusoknak, a szerelőknek és a mérnököknek. Voltak nehéz és nagyon jó közös pillanataink, a Red Bull azonban sokszor elvonta a koncentrációnkat, különösen a kommunikációjával. Mostantól sokkal jobban képesek leszünk kontroll alatt tartani ezt a területet, ők pedig építhetik a kapcsolatukat a Hondával. Ez mindkét félnek jó."

Nem lesz elég 3 Honda-motor jövőre

Noha a Red Bull a kezdetektől fogva nagyon pozitívan nyilatkozott a jövőre a motorszállítójukká előlépő japánokról, Helmut Marko tanácsadó elismerte, a megbízhatóság 2019-ben sem lehet a legfőbb erősségük,

szerinte ugyanis nem fogják tudni az előírt 3 belső égésű motorral teljesíteni a szezont.

„Benne van a kockázat [a váltásban] , a Hondának fel kell zárkóznia, agresszíven kell dolgoznia, ez azonban nem rettent el minket – nyilatkozta a Motorsport-Magazine-nak. – Nem hiszem, hogy három motorral számolhatunk a szezonra, mint a Mercedes, vagy a Ferrari, Max és Daniel ugyanakkor megmutatta, hogy mire lehetünk képesek a 18., 19. helyről rajtolva, két-három kör alatt ott voltunk az élmezőnyben."