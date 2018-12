A NASCAR Euro Series mezőnyében láthatjuk újra teljes idényt futni minden sorozatot figyelembe véve Jacques Villeneuve-öt, 1997 világbajnokát.

Az 1997-es Forma-1-es világbajnok Jacques Villeneuve 47 évesen ismét volán mögé ül, 2019-ben teljes szezont fut a NASCAR Euro Seriesben. A korábban a Williams, a BAR, a Sauber és a Renault színeiben a száguldó cirkuszban versenyző kanadai legutóbb 2005-ben, a svájci istálló pilótájaként teljesített komplett idényt bármilyen versenysorozatban, mielőtt 2006-ban a BMW gyári csapatává váló alakulat az augusztusi Magyar Nagydíj előtt megvált tőle.

Villeneuve-nek nem lesz ismeretlen a naygjából 450 lóerős V8-as szörnyeteg, korábban ugyanis a NASCAR Cup Seriesben is megfordult négy verseny erejéig 2007 és 2013 között, valamint a legmagasabb kategóriánál alacsonyabban jegyzett Craftsman Truck Seriesben és az Xfinity Seriesben is rajthoz állt.

Több éves kihagyás után az idén tért vissza a versenyzéshez az amerikai ralikrossz-bajnokságban,

Kanadában egy Subaru Imprezát vezetett. Előtte a 2015/16-os Formula E-idényben versenyzett legutóbb, de a Venturi csapat a szezon közben szerződést bontott vele.

A kanadai már tesztelte is a nem mellesleg a Bajnokok Tornáján is használt versenygépet az olaszországi Franciacortában, a sorozatban a Cup seriesben is induló Go Fas Racing Ford Mustangjával áll rajthoz. „Jól szórakoztam az autó megismerése közben, mert nagyon hasonló ahhoz, amivel a NASCAR-ban versenyeztem az Egyesült Államokban – nyilatkozta a kanadai pilóta. – Igazán keményen lehet vezetni és sokat kell vele dolgozni, ami jó."

A Go Fas Racing tavaly csatlakozott a NASCAR Euro Series mezőnyéhez, amely hagyományosan hat versenyhétvégén csap össze, helyszínenként két futamon, a soron következő szezonban azonban Most is bekerült a naptárba hetedik fordulóként. A leginkább az számít, hogy újra főállásban versenyzem, mert egy teljes projektnek akarok a része lenni a teljes szezonra van célom. Már nagyon várom az első 2019-es futamot" – mondta Villeneuve.

A nevezési listát böngészve túl sok ismert névre nem bukkanhatunk, egyet kivéve, jövőre ugyanis teljes szezont fut a 2017-ben Brands Hatchben egy versenyen már rajthoz álló NASCAR-bajnok Bobby Labonte.