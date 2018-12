Sebastian Vettel a Formula E új szezonjának kapcsán kifejtette, szerinte nem az elektromos meghajtás a jó irány az autóiparban, az ötödik idényét kezdő sorozatot lassúnak tartja.

December 15-én megrendezték a Formula E ötödik szezonjának első versenyét, amely egyben a második generációs (Gen2) FE-autók első futamát is jelentette. Az új autók gyorsabbak elődeiknél, és tovább is bírják, az idei szezontól már nem kell lecserélniük őket menet közben a versenyzőknek, a sorozat pedig egyre több nagy autógyártót és korábbi Forma-1-es versenyzőket is elcsábított, Sebastian Vettel tetszését azonban egyáltalán nem nyerte el, sőt, szerinte nem is az elektromos hajtás jelenti a jövőt.

Felipe Massa, Stoffel Vandoorne, Nelson Piquet Jr., Lucas di Grassi, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, André Lotterer, Jérome d'Ambrosio, Pascal Wehrlein. Ők azok a korábbi F1-es pilóták, akik a Formula E aktuális szezonjában részt vesznek, mellettük gyártóként a BMW, az Audi, a Jaguar és a Nissan, a következő szezontól pedig már a Mercedes is ott lesz.

Mindezek ellenére a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel nincs elragadtatva a Formula E-től, szerinte az egész elektromos meghajtás a rossz irányt képviseli.

„Eljön az idő, amikor többé már nem építenek majd olyan autókat, amelyekkel felnőttünk – mondta Vettel az Auto Motor und Sportnak. – Ezt el kell fogadni, ugyanakkor nem gondolom, hogy az elektromos autók fogják megoldani a világ összes problémáját. Az én szemszögemből ez rossz technológia, túl drága, és egyáltalán nem olyan tiszta, mint ahogy mondják, gondoljanak csak az akkumulátorokra."

Vettelnek nem csak magával az elektromos meghajtással van baja, maga a sorozat sem tetszik neki, ahogy szerinte több, abban versenyző pilótának sem. „Számomra nem ez a jövő” – mondta már a svájci Blicknek. Az elektromos autók jelenleg nagyon népszerűek a világban, de bárki, aki őszinte és a motorsporttal azonosítja magát, nem gondol sokat a Formula E-re. Az autók nem túl gyorsak, és sok pilóta, aki ott vezet, azt mondta nekem, hogy a vezetésük sem különösebben izgalmas."

A Mercedes nem tudja, mi lesz a Formula E-ből

Eredetileg úgy volt, hogy a Mercedes már a mostani szezontól részt vesz az FE küzdelmeiben, miután 2018 végén kivonult a német túraautó-bajnokságból (DTM), később azonban úgy döntött, hogy az alaposabb felkészülés érdekében csak 2019 végén száll be. A jövőre a márka gyári csapatává váló, DTM-ről váltó HWA Racelab azonban már most ott van a mezőnyben Stoffel Vandoorne-nal és Gary Paffettel. Toto Wolff a Mercedes beszállása ellenére továbbra is a Forma-1-et tekinti a gyártó fő projektjének, mivel a Formula E-ről továbbra sem tudja, hogy mennyire lesz sikeres a jövőben.