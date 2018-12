Leadta a figyelmeztető lövést a Mercedes, veszélyben Bottas helye

Már Esteban Ocon harmadik számú pilótának szerződtetése is sejtette, amit Toto Wolff csapatfőnök most finoman jelzett, Valtteri Bottasnak javulnia kell, ha meg akarja tartani a helyét a Mercedesnél.

A topcsapatok pilótái között, és úgy általában véve az F1 teljes mezőnyében Valtteri Bottas van az egyik legkevésbé irigylésre méltó helyzetben, még akkor is, ha a mezőny egyik legjobb autójában ül. Bottas az idén csúfos vereséget szenvedett Lewis Hamiltontól és még az összetett dobogójára sem fért fel, miután győzelem nélkül zára a szezont. A finn pilótának szerződése van a világbajnok istállóval a következő év végéig, lehetséges utódja azonban már ott liheg a nyakán a harmadik számú pilótának szerződtetett Esteban Ocon személyében. Akinek esetleg nem lenne a napnál is világosabb, hogy a Mercedes a franciát szánja Hamilton jelenlegi csapattársának helyére, annak Toto Wolff csapatfőnök szavai oszlathatják el a kétségeit.

Természetesen a Mercedesnél nem mondták ki nyíltan, hogy Bottas 2019 végén mehet, amerre lát, de jelen állás szerint nagy csodának kellene történnie ahhoz, hogy megtarthassa a helyét.

Toto Wolff csapatfőnök mindenesetre burkolt célzást tett arra, hogy Bottasnak bizony jelentősen javítania kell a teljesítményén jövőre, különben nem lesz maradása.

„Esteban tényező nálunk a jövőre nézve, vannak opcióink a számára 2020-ban, és természetesen a Mercedes számára ő is egy opció lehet, minden attól függ, hogy miként alakul a szezon, és Valtteri hogyan teljesít – nyilatkozta Wolff az ESPN-nek, majd hozzátette, hogy egyelőre nem akarják lecserélni a finnt. – Ugyanakkor nem veszítettük el a bizalmunkat Valtterivel szemben, száz százalékig mögötte állunk, mert ha nem így lenne, akár most is lecserélhetnénk, de nem tesszük. Úgy gondoljuk, hogy ő a mi emberünk, de nyilvánvalóan Esteban is ott van a startgépben, mert szeretné vezetni azt az autót."

Bottas korábban elmondta, hogy mindent ki fog elemezni a téli szünetben, jövőre pedig olyan mentalitással vág neki a versenyeknek, mintha nem lenne holnap. Szerinte egyébként a teljesítménye az idén közelebb volt Hamiltonéhoz, mint tavaly, egyszerűen csak nem jöttek az eredmények. Az mindenesetre mellette szól, hogy a szezon elején kétszer is a balszerencse fosztotta meg a győzelemtől, anélkül egészen máshogy is alakulhatott volna a folytatás. Kínában a rossz időpontban pályára küldött Safety Car, Bakuban pedig a Kevin Magnussen és Pierre Gasly ütközéséből pályán maradt törmelék babrált ki vele. Utóbbival Toto Wolff azóta sem tudott megbékélni, továbbra sem teljesen tette túl magát a Gaslyt felelőtlenül leszorító Magnussen manőverén. „Baku egy sokk volt nekem, az egész manőver miatt nagyon ideges és dühös voltam” – nyilatkozta az Autosportnak. Magnussen őrültséget csinált Gasly ellen, súlyosan meg kellett volna büntetni. Ezután a rohadt csata után törmelék maradt a pályán, ami azon az istenverte helyen a rajtrács végén Valtteri győzelmébe került. Ez szégyenletes, az év egyik legrosszabb pillanata volt ez a számomra."

Villeneuve szerint már év közben jöhet Ocon

Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve az Abu-dzabi Nagydíj után nem kímélte Bottast, és remek második számú pilótának titulálta a finnt, aki szerinte, ha nem kapja össze magát, már a 2019-es szezon közben repülhet.

Abu-Dzabi kínos volt Bottasnak, szegény fickó. Azt mondták, hogy gond van a gumijaival, csak azért, hogy jobb kedvre derítsék.

Fennáll a veszélye, hogy lecserélik Oconra a következő szezon alatt. Az idén ugyanazon a szinten volt, mint a Williamsnél" – mondta a kanadai a Sky Sportsnak.

„Amikor az ember látja, hogy mire képes a Mercedes, és megnézi Lewist, akkor rájön, hogy Bottas egyszerűen nem volt elég gyors. Lewis nagyjából 3 másodperccel mögötte végzett akkor is, amikor a bokszutcából rajtolt. Egyszerűen nem tudta tartani Hamilton tempóját egész évben, ez az ő szintje, ami egy jó második számú pilótáénak felel meg."