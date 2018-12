Brawn: Alonso több győzelmet érdemelt volna

Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója úgy gondolja, hogy Fernando Alonso nem nyert annyit, mint amennyit a tehetsége alapján megérdemelt volna.

Fernando Alonso távozása nem csak a kétszeres világbajnok szurkolóit és a Forma-1-et, hanem a többi pilótát is érzékenyen érintette Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója szerint. A spanyol pilóta 17 szezont húzott le a száguldó cirkuszban, ezalatt pedig két világbajnoki címet és 32 futamgyőzelmet szerzett, amiről Brawn úgy gondolja, hogy kevés ahhoz képest, amire Alonso a tehetsége alapján predesztinálva volt.

Alonso bemutatkozóidényét leszámítva második mclarenes korszakáig többé-kevésbé mindig olyan autóban ült, ami még ha többynire kizárólag az ő kezei között is, de képes volt a futamgyőzelemre. Sokszor azonban ez nem volt elég ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen, meglévő címei mellett reális esélye csak 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben volt a végső győzelemre. Nem hiszem, hogy Fernando annyit nyert, amennyit a tehetsége alapján megérdemelt volna – írta Brawn az F1 hivatalos honlapján megjelent szezonösszefoglalójában. – Részben azért, mert látszólag soha nem volt jó időben a jó helyen, ugyanakkor mindig kitartott a döntése mellett és vállalta a felelősséget."

A brit szakember rávilágított arra is, hogy Alonso végleges vagy ideiglenes távozásával nem csak a sportág, hanem a többi pilóta is rosszul jár, mert az egyik legjobb viszonyítási pontjukat veszítették el.

„Hiányozni fog, külünösen a versenyzőtársainak, mert minden pilóta – különösen a legjobbak – tudja, hogy milyen fontos méltó ellenfél ellen küzdeni.”

„Szerintem ez volt amögött is, hogy Lewis Hamilton és Sebastian Vettel egyfajta díszőrséget formáltak a spanyol világbajnoknak, amikor [Abu-Dzabiba] a verseny után együtt érkeztek meg a célegyenesbe és szórakoztató műsort mutattak be. A múltban gyakran voltak nézeteltérések Fernando és a két másik világbajnok között, akkor azonban a tisztelet volt az uralkodó – mondta Brawn, akinek szavait Rober Kubica véleménye is megerősíti. – Sajnálatos Fernando távozása. Nagyon jó a kapcsolatunk a pályán és azon kívül is, de ilyen az élet."

Alonso 37 évesen is tanult újat

Azt gondolhatnánk, hogy 312 Forma-1-es rajttal a háta mögött az embernek már aligha tudnak újat mutatni, a kétszeres világbajnok azonban még az idén is képes volt fejlődni annak köszönhetően, hogy az F1-en kívül is versenyzett. Alonso elmondása szerint a sportautó-világbajnokságban (WEC) és az Andretti Motorsporttal közös IndyCar-teszten is tanult olyan dolgokat, amelyeknek köszönhetően jobb pilóta lett 2018-ban, és 21-0-ra le tudta győzni Stoffel Vandoorne-t az időmérőkön.