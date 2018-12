Ricciardo: Bianchi halála segített azzá lennem, aki ma vagyok

Daniel Ricciardót a 2015-ös Magyar Nagydíj előtti események, nevezetesen Jules Bianchi halála nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy mára a sportág egyik legjobbja lehet.

A 2019-es szezon nagy változásokat tartogat Daniel Ricciardónak, aki a Red Bull-családból kilépve a Renault gyári csapatánál próbál szerencsét. Az ausztrál pilóta hétszeres futamgyőztesként a mezőny elitjéhez tartozik, abban azonban, hogy mára idáig jutott, elmondása szerint fontos szerepe volt a 2015-ös szezonnak, amely során barátja és korábbi versenyzőtársa, Jules Bianchi meghalt.

Ricciardót 2014-ben léptették elő a Red Bullhoz két évnyi toro rossós szereplés után, és rögtön az első anyacsapatnál töltött szezonjában legyőzte az akkor már négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt. Mégsem ez, hanem a kevésbé sikeres 2015-ös esztendő jelentette a mérföldkövet Ricciardo fejlődésében. A júliusi Magyar Nagydíjon állhatott először dobogóra a szezonban, közvetlenül azután, hogy Jules Bianchi belehalt a 2014-es Japán Nagydíjon szerzett sérüléseibe. Sok minden történt 2015-ben a magánéletemben. Jules távozása sokkal nagyobb hatással volt rám, mint amit valaha is gondoltam volna – mondta a Red Bull podcastjában. – Ezen kívül abban az időben volt még néhány más dolog is az életemben, ami azzá formált, aki ma vagyok."

Ricciardo és Bianchi már fiatal koruk óta jó barátságban voltak, a Forma-1 előtt is gyakran utaztak együtt a versenyekre és lógtak egymás társaságában.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy Ricciardót elöntötték az érzelmei a 2015-ös Magyar Nagydíj után. „Az első verseny azután Budapesten volt, abban az évben pedig akkor állhattam először dobogóra, ami ráadásul kettős dobogó volt a csapatnak. Emlékszem, hogy az egész hétvége nagyon érzelmes volt. Hatalmas érzés volt, megkönnyebbülést és hálát éreztem egyben."

Verstappennel jobban kijött a vártnál

Sokak szerint Ricciardo amiatt döntött a váltás mellett, mert úgy érezte, hogy Max Verstappen mellett nem lesz esélye labdába rúgni a Red Bullnál. Az ausztrál korábban tagadta ezt, most pedig elárulta, hogy két évvel ezelőtt nem gondolta, hogy ennyire jól kijön majd a holland pilótával.

„Talán jobb is lesz [hogy nem leszünk csapattársak], mert nem leszünk közvetlen ellenfelek, hacsak nem fogunk ugyanazért a helyért harcolni. Az mindig megfűszerezheti kicsit a dolgokat. Hogy őszinte legyek, a kapcsolatom Max-szal jobb volt, mint amire számítottam. A személyiségünk és a saját magunkba vetett hitünk ugyanolyan. Úgy gondolom, ő azt hiszi magáról, hogy ő a világ legjobbja, én pedig ugyanezt gondolom magamról. Ezen a ponton nyilván ütközik a véleményünk, ezt azonban az esetek 99 százalékában a helyén tudtuk kezelni. Klassz és kemény csatát vívtunk, én élveztem."

Verstappennek is hiányozni fog a jókedvű Ricciardo, aki megtanította őt arra, hogy miközben egy versenyzőnek a legfőbb ellenfele a csapattársa, közben azért jóban is lehet lenni vele. „Daniel összességében nagyon pozitív személyiség, mindig mosolyog, jó a légkör körülötte – mondta Verstappen. – Jobb, mint ha az embernek egy morcos csapattársa lenne, aki nem is beszélget vele. Leckének nem mondanám, de a jó légkör fontos a csapatban, úgyhogy ezt megjegyzem és megpróbálok Pierre [Gaslyval] is hasonlót kialakítani."