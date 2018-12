A Mercedes pszichológus segítségével igyekszik az F1 trónján maradni

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke érdekes részleteket osztott meg azzal kapcsolatban, hogy mind az 1800 alkalmazottjukat igyekeznek úgy kezelni, mintha ő lenne a legfontosabb láncszem az istállóban.

Már a Ferrari vagy a Red Bull sikersorozata alatt is többen hangoztatták, hogy valójában egy Forma-1-es csapatnak nehezebb a csúcson maradnia, mint felérnie oda. A motiváció elvesztése, vagy még inkább az elkényelmesedés ilyen esetekben mindig veszélyt jelent, nem beszélve arról a fajta nyomásról, amit ilyenkor a kudarctól való félelem szül. A Mercedes immár ötödik éve nyerte meg a konstruktőrök és a versenyzők világbajnokságát is, Toto Wolff csapatfőnök pedig az FIA év végi díjátadóján betekintést engedett azokba az intézkedésekbe, amelyekkel a csapat igyekszik megtartani az első helyét a száguldó cirkuszban.

A Forma-1 technikai sport, amelyben az esetek többségében több múlik az autón, mint a pilótán. Azonban az autót is emberek tervezik, építik és működtetik, miként a teljes csapatot.

A Mercedesnél ezt szem előtt tartva nagy hangsúlyt fektetnek a náluk dolgozók „karbantartására" is.

„Arról van szó, hogy miként tudjuk fenntartani a jelenlegi energiaszintet. Olykor ez egészségtelenné válhat, erre a területre sok gondot fordítunk azért, hogy folyamatosan képesek legyünk magas szinten teljesíteni – mondta Toto Wolff. – Szervezetként a munkakörnyezetet is vizsgáljuk, valamint a táplálkozást, az alvást, az orvosi ellátást, a sportolást. Szabadnapokat adunk, hazaküldünk embereket, ha úgy érezzük, hogy éppen nincsenek jó kedélyállapotban. Pszichológusokat is alkalmazunk, figyeljük a dolgozók éberségét. További egy órán át tudnék beszélni arról, hogy mi mindent teszünk."

Wolff kiemelte, hogy nem csak a tűzvonalban álló személyeken, a csapatfőnökön, a mérnökökön és pilótákon múlik a siker. Egy olyan modern szervezetnél, mint egy sportcsapat, amely évi 21 versenyhétvégére utazik, az embernek tisztában kell lennie azzal, hogy az alkalmazottak a fő erőforrásai. Nem csak az, amelyik a médiával beszél, vagy amelyik az autóban ül, hanem az az 1800 ember, akinek a háttérben napról napra teljesítenie kell és jobbnak kell lennie, mint a többi csapatnál dolgozók. Rájuk is oda kell figyelnünk."

A Mercedes csapatfőnöke érdekes futballhasonlattal szemléltette, hogy mit igyekeznek megvalósítani az istállónál. A labdarúgásban azt szokták mondani, hogy a labdának kell futnia a játékosok helyett, mert amellett, hogy az nem fárad el, a csapatjáték is akkor működik hatékonyan. Wolff is azt a filozófiát követi, hogy minden alkalmazottnak csak a saját területére kell koncentrálnia és megpróbálnia abban a legjobbnak lenni ahelyett, hogy mindent megpróbálna egymaga megcsinálni. „Megpróbálunk nem úgy viselkedni, mint egy csoport ötéves, akik focizás közben mindannyian a labda után futnak. Mi próbáljuk hagyni, hogy a labda fusson helyettünk."

Hamilton már túl van az új Mercedes üléspróbáján

A Mercedes hivatalos közösségi oldalai egy részben vicces, részben a 2019-es felkészüléssel kapcsolatban annál jelentősebb videót mutattak be. A felvételen az látható, ahogy

Lewis Hamilton a Mercedes pilótafülkéjének makettjében ülve tekergeti a kormányt, miközben versenymérnöke, Peter Bonnington egy Rubik-kockát igyekszik kirakni az ötszörös világbajnok mellett.

Bono, ahogy mindenki becézi, a Rubik-kocka mellett a pulóverével tűnt ki igazán, azon ugyanis az 1988-as Die Hard egyik ikonikus jelenetéből származó felirat („Most már van egy gépfegyverem, ho-ho-ho-ho") díszelgett.

Rendhagyóra sikerült az üléspróba a Mercedes 2019-es autójához

Üléspróbára egyébként azért van szüksége minden pilótának egy új autó elkészítése előtt akkor is, ha már korábban is az adott csapatnál versenyezett, mert az új konstrukció kialakítása még ha olykor csak minimálisan is, de eltér az előzőétől, a mérnökök pedig így nézik meg, hogy a versenyzőnek nincs-e bármilyen gondja a kilátással, vagy az üléspozícióval azelőtt, hogy elkezdenék a túlélőcella gyártását.