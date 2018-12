A Ferrari újonca már jövőre megcélozza a monacói győzelmet

Nem kisebb tervei vannak az első ferraris idényére készülő Charles Leclerc-nek, mint már 2019-ben megnyerni a Forma-1 két legnagyobb múltú futamát, a Monacói és az Olasz Nagydíjat.

Charles Leclerc a 2019-es Ausztrál Nagydíjon a Ferrari történetének második legfiatalabb pilótájaként, valamint Gilles Villeneuve 1977-es bemutatkozása óta a vörösök legtapasztalatlanabb versenyzőjeként állhat fel a rajtrácsra. A 21 éves monacói ennek ellenére tudja, hogy amennyiben a Ferrari jövőre is legalább olyan erős lesz, mint az idén, bizony a futamgyőzelmek sem lesznek neki elérhetetlenek. Ennek megfelelően mindjárt meg is nevezte a számára két legkedvesebb helyszínt, ahol már 2019-ben szívesen nyerne.

Leclerc tízszer szerzett pontot az idén sauberes újoncszezonjában, ezzel pedig a pontverseny 13. helyén végzett 39 egységgel.

Legjobb helyezése a szezon negyedik futamán, Azerbajdzsánban elért hatodik helyezés volt, tehát még a dobogó közelében sem járt az F1-ben.

Jövőre ebből a szempontból gyökeres változásra számíthat, ő azonban nem elégedne meg néhány pódiummal, párszor nyerne is, ráadásul nem is akárhol. „Nyomás? Nem érzem, inkább támogatást érzek, és azt kell mondanom, hogy nagyon boldog vagyok. A célom az, hogy a legjobbamat nyújtsam és tiszteletben tartsam a csapat elvárásait” – nyilatkozta az olasz Autosprint díjátadóján. Természetesen a Ferrari pilótájaként szeretnék nyerni néhány futamot, mint a monacói hazai versenyemet, valamint Monzát. El sem tudom képzelni, milyen lesz Olaszországban versenyezni a Ferrari tagjaként.”

A legfőbb ellenfele várhatóan csapattársa, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel lesz, akiről eddig csak pozitív élményei vannak, és akitől azt várja, hogy nagyban hozzájárulhat a fejlődéséhez. Egy olyan pilóta lesz mellettem, mint Sebastian Vettel, aki fontos segítséget nyújt a fejlődésemhez és tanulásomhoz. Nagyszerű fickó, miként nagyszerű pilóta is, már ismertem a maranellói szimulátorozásaim miatt, megköszönte a munkát, amit végeztem.”

Giovinazzi nem hasonlítaná magát Leclerc-hez

Leclerc helyét a Saubernél az az Antonio Giovinazzi veszi át, aki szintén a Ferrari támogatottja, pályafutása pedig több szempontból is hasonlít monacói kollégájáéra, a lényeges helyeken azonban eltér. Giovinazzi második lett 2016-ban a GP2-ben a Prema csapattal, miközben a 2017-re a sorozatba érkező Leclerc már nyerni tudott ugyanabban az istállóban. Az olasz is a Saubernél mutatkozott be a Forma-1-ben, 2017-ben Pascal Wehrelint helyettesítve Ausztráliában 12. lett, majd Kínában az időmérőn és a futamon is ugyanott törte össze az autót, azóta pedig a Ferrarinál, a Haasnál és a svájciaknál tesztelt, több szabadedzésen is részt vett.

Giovinazzi négy évvel idősebb Leclerc-nél, mondhatni tehát, hogy az eredmények és a karrierje szempontjából is le van maradva a monacói mögött, jövőre azonban már főállású pilótaként bizonyíthat a meggyőző fejlődési görbét mutató svájciakkal. „Magamra fogok koncentrálni, és versenyről versenyre haladok, csak a szezon végén akarok számot vetni a teljesítményemről – nyilatkozta az Auto Motor und Sportnak. – Nem beszéltünk sokat egymással, nekem magamra kell támaszkodnom. Nehéz összehasonlítani minket Charles-lal, nekem más csapattársam lesz, mint neki, másrészt én jobb autóban leszek a szezon kezdetén, mint ő volt egy évvel ezelőtt. Egyik csapat sem fejlődött annyit, mint a Sauber, a melbourne-i utolsó előtti rajtsorból az utolsó futamon már a negyedik leggyorsabb volt.”