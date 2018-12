Vettel és Räikkönen visszahozná a futam közbeni tankolást az F1-be

Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel könnyed kocsikázás közben diskurált az élet és a Forma-1 dolgairól, közben pedig megbeszélték, hogy milyen jó lenne ismét tankolni bokszkiállások alatt.

A Forma-1-ben a 2010-es szezon óta tiltott az üzemanyag futam közbeni utántöltése, a csapatoknak azóta egyetlen tank benzinnel kell teljesíteniük a versenyeket. Azelőtt 16 évig kötelező volt a tankolás, 1994 és 2009 között megszokott látvány volt a hatalmas tartályokból kigyóként kinyúló cső látványa a bokszutcában. A tiltással az autók kinézete (nagyobb tank, hosszabb tengelytáv) mellett a futamokon alkalmazott stratégia is sokat változott, megjelent az elévágás, azaz rendszerint nem a minél későbbi, hanem a minél korábbi kerékcserével tudta valaki a „bokszban átugrani" az előtte haladót. Sebastian Vettelnek és Kimi Räikkönennek azonban jobban tetszett az, ami korábban volt.

A Shell megosztotta közösségi oldalain „behind the wheel" sorozatának utolsó epizódját, amelyben szokás szerint Vettel és Räikkönen beszélgetett egymással vezetés közben. Ezúttal a négyszeres világbajnok volt a sofőr, Räikkönen pedig a kérdező. Az egyik kérdés az F1-ben 2009 után betiltott tankolásra vonatkozott,

a két világbajnok pedig egyetértett abban, hogy ha rajtuk múlna, visszahoznák a bokszutcai utántöltést.

„Igen, [szerintem vissza kellene hozni a tankolást.] Sokkal szórakoztatóbb, ha könnyebb az autó, akkor pedig összességében könnyebbek voltak. A bokszkiállások nem olyan gyorsak, de a szerelőknek kicsit könnyebb a dolga" – mondta Vettel. Nagyobb esély van előzni, nagyobb a csapatok mozgástere [a stratégiával], a versenyek pedig kiszámíthatatlanabbak" – tette hozzá Räikkönen.

A tankolás 1994-es újbóli bevezetése még egy változót csempészett a küzdelembe, ezzel együtt azonban egy 1983 után kiikatott veszélyfaktort is visszahozott. Jos Verstappen 94-ben történt hockenheimi incidense, Eddie Irvine 95-ös spái kigyulladása, vagy Michael Schumacher 2003-as ausztriai, esetleg Baumgartner Zsolt csapattársának 2004-es monzai esete emlékeztetett arra, hogy a tankolás bizony amellett, hogy izgalmasabbá teheti a futamot, nem veszélytelen. Többek között ezért is tiltották be 2010-re, na meg azért, mert csak növelte a költségeket, úgyhogy a visszatérésére nem sok esély van, különösen úgy, hogy a stratégiai munkacsoport 2016-ban egyszer már leszavazta az újbóli bevezetését.