Az F1 jótékonykodást vár a csapatoktól az új motorgyártók felé

Az F1 sportért felelős igazgatója a száguldó cirkusz természetétől meglehetősen idegen ötlettel állt elő, a jelenlegi motorgyártóknak technológiai segítséget kell nyújtaniuk a jövőben annak, aki be akar szállni a Forma-1-be.

A Forma-1-ben jelenleg érvényben levő motorszabályok 2014 óta gyakorlatilag változatlanok, a sportág irányítói azonban szerették volna, hogy 2021-től jelentős módosításon essenek át az új gyártók beszállásának megkönnyítésére. A tervek szerint kivették volna az erőforrásból a rendkívül bonyolult és drága hőenergiájú motor-generátort (MGU-H), a jelenlegi gyártók azonban nem mentek bele ebbe, mondván nem azért költöttek rá dollármilliókat, hogy hosszú távon ne profitálhassanak a fejlesztéséből.

A Porsche, az Aston Martin és a Cosworth egyaránt fontolgatta az F1-be lépést, de mindannyian a távolmaradás mellett döntöttek, amikor kiderült, hogy a szabályok mégsem változnak számottevően. A Liberty Mediának ugyanakkor szüksége van új gyártókra a jelenlegi 4 mellé, így új ötlettel állt elő a csapatok felé annak érdekében, hogy vonzóvá tegye a száguldó cirkuszt a kívülállóknak.

Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója egy olyan programot ismertetett, amely szerint

a jelenlegi gyártóknak meg kellene osztaniuk bizonyos technológiai fejlesztéseiket az új érkezőkkel azért, hogy könnyebbé tegyék számukra a felzárkózást.

„A várba vezető hidat felhúzták, a jelenlegi gyártók nem akarják, hogy más csatlakozzon, de találtunk egy kompromisszumos megoldást – nyilatkozta Brawn az F1 hivatalos honlapjának. – Olyan szabályokat fogunk hozni, amelyek szerint az új gyártók segítséget fognak kapni a jelenlegiektől. Lesznek olyan komponensek és technológiák, amelyeket meg kell osztaniuk, ha egy új gyártó igényt tart rá. Nem olyan radikális változás, amit javasoltunk, ugyanakkor egy lépés a helyes irányba. Lesznek változások azzal kapcsolatban is, hogy egy pilótának miként kell menedzselnie a motort."

A hibrid-érához egy évvel annak kezdete után csatlakozó Honda példája mutatja, hogy mennyire nehéz dolga lehet valakinek, aki nincs itt a kezdetektől fogva, a Liberty elvárása a csapatok felé ugyanakkor finoman fogalmazva is érdekes. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani gyártók miként fogadták az ötletet, egy olyan sportágban azonban, ahol az utolsó ezredmásodperc megtalálásáért is jelentős összegeket költenek el, a csapatok pedig minden lehetséges eszközzel igyekeznek védeni a saját szellemi tulajdonukat, meglehetősen ismeretlen fogalom versenyelőnyhöz juttatni a másikat. Brawn mindenesetre azt mondja, a csapatok tisztában vannak vele, hogy szükség van erre. A mostani gyártók felismerték, hogy nem csukhatják be maguk mögött a kaput. Amennyiben egy másik gyártó komoly érdeklődést mutat [a Forma-1-be lépés iránt], együtt kell működniük, és segíteniük kell az új gyártó beszállását."

Jöhet a költségsapka

Egy másik fontos változás 2021-től a költségsapka bevezetése, valamint a bevételek elosztásának igazságosabbá tétele lehet. Előbbi kérdésben Brawn szerint jó úton haladnak afelé, hogy a korábbi halva született ötletek után végre megvalósítsanak egyet. „Igen konstruktív megbeszéléseket folytatunk a csapatokkal, a korábbi kezdeményezésekkel ellentétben ez a költségsapka pedig be lesz ágyazva a szabályokba."

A bevételek igazságosabbá tételéhez felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, amely sokak szerint egyes csapatoknak kedvezőbb, mint másoknak.

A változások minden bizonnyal azt jelentenék, hogy az olyan istállók, mint a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull, a McLaren és a Williams bevétele változna,

ezek a csapatok ugyanis mind kapnak valamilyen kiegészítő juttatást a múltban elért sikereik, valamint a sportág iránti elkötelezettségük miatt. „Az igazságosabb elosztás miatti bevételkiesést a költségek visszaszorítása egyensúlyozná, különösen a nagycsapatok esetében – mondta Brawn. – Amennyiben követjük a költségsapkára vonatkozó előterjesztéseket, nem látok olyan csapatot az F1-ben, amelyik ne kerülne előnyösebb helyzetbe."