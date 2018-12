Alonso ismét kettétört egy pályafutást, Leclerc épített magának egyet

Az F1 mezőnyének idei időmérős teljesítménye sok érdekes részletre rámutat, még akkor is, ha nem ad teljes képet. Megnéztük, mit mutat a pilóták nyers tempója.

Jól ismert közhely a Forma-1-ben, hogy a pilóták szinte egyetlen igazi mércéje a csapattársuk, de természetesen ezt is sokféleképpen lehet értelmezni. A versenyzők gyakran hajlamosak rámutatni, hogy az egy-egy gyorskörre szükséges formaidőzítés és a futamokon mutatott, végtére is pontokat érő teljesítmény között különbséget kell tenni, azonban így is beszédes az istállókon belüli időmérős párharcok alakulása.

Cikkünkben a Racefans adataira támaszkodva sorra vesszük a pilóták szombati eredményeit, és kontextusba helyezzük a fejleményeket, ezzel egyfajta, de hangsúlyozandóan nem teljes és vitathatatlan képet formálva az idei mezőnyről.

Mercedes

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas: 15-6

Átlagos különbség: 0,171 mp Hamilton javára

A Mercedes pilótáinak időmérős szereplése összhangban van a megszerzett pontok arányával, hiszen Hamilton a félidő után elhúzva, nagyon simán nyerte meg a világbajnokságot összesen 408 ponttal, míg Bottas kénytelen volt 247 egységgel beérni, győzelem nélkül. Hamilton egy körön (is) a mezőny egyik legjobbja, ehhez képest Bottas hátránya nem volt kiugró a brit pilótához képest, de ahogy a versenyek végeredményében, úgy az időmérők alakulásában is elég volt a nem kiugróan nagy, de rendszeres különbség ahhoz, hogy a két pilóta között végül nagy szakadék alakuljon ki.

A képet azonban árnyalja, hogy Hamilton 11 alkalommal elhozta a pole pozíciót, bár átlagosan 0,8 pozíciót vesztett a rajtoknál, míg Bottas csak 0,55-öt, részben az általában gyengébb rajtpozíciói miatt is. Kettejük küzdelme messze nem volt annyira egyoldalú, mint azt a szezon második fele sugallja, de az biztos, hogy Bottastól ennél több kell majd ahhoz, hogy Hamilton ne darálja be őt teljesen.

Ferrari

Sebastian Vettel, Kimi Räikkonen: 17-4

Átlagos különbség: 0,256 mp Vettel javára

Vettel ritkán kapott ki Räikkönentől az időmérőkön, de amikor igen, ő és a Ferrari szinte mindig teljesen megzavarodott. Ausztráliában még kijött nekik a lépés a VSC-fázis miatt, így Vettellel a hátrányból előnyt kovácsoltak, a Magyar Nagydíjon viszont meglephette a mérnököket, hogy a német pilóta alulmaradt a csapattársával szemben, mert a 4. helyről indulva is ő kapta a jobb gumitaktikát.

Azt máig nem érti senki, hogy Monzában miért az akkor még vb-címre hajtó Vettel adta a szélárnyékot (és ezzel a pole-t) Räikkönennek, a várttól gyengébb rajthely a szuzukai futamhoz hasonlóan felzárkózási kényszert hozott, és balesetbe torkollt, ami értékes pontokba került Vettelnek. A német pilóta azonban a pole-ok terén így is 5-1-re legyőzte csapattársát, aki a rajtoknál sem remekelt.

Eltekintve Vettel irreálisan sok első körös ütközésétől, Räikkönen messze a leggyengébb versenyző a rajtok és a futamok 1. köre során az egész mezőnyben. A finn pilóta átlagosan 1 pozíciót veszít, ami elsőre nem tűnik nagyságrendi különbségnek Hamilton 0,8-es eredményéhez képest, de a brit pilóta átlagos rajthelye 2,48 volt az idén, míg Räikkönené 3,86, ezzel leginkább a 3. rajtsor szereplőit (alapesetben a Red Bullokat) kellett volna maga mögött tartania, és nem mondjuk Vettelt.

Jövőre mindkét pilóta esetében érdemes lesz figyelni az első köröket, mert Vettel aligha engedheti meg magának, hogy ismét ennyi baleset részese legyen, Räikkönennek pedig javulnia kell a rajtoknál, mert a mezőny sűrűjében a Sauberrel nagyobb árat fizet majd a tétovázásért. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy Antonio Giovinazzira valószínűleg majd nem vigyáz annyira, mint (Monza kivételével) Vettelre.

Red Bull

Max Verstappen, Daniel Ricciardo: 15-5

Átlagos különbség: 0,145 mp Verstappen javára

Az időmérős szerepléseket elnézve a Red Bullnál hasonló volt a helyzet, mint a Mercedesnél: az átlagos köridőkülönbség csekély volt a két pilóta között, de Verstappen olyan letaglózóan szerepelt szombatonként, hogy szinte esélyt sem adott Ricciardónak. Igaz, az ausztrál pilóta szerezte a csapat két pole pozícióját (ezzel elvette a lehetőséget Verstappentől, hogy minden idők legfiatalabb rajtelsője legyen), de ehhez az is kellett, hogy Verstappen ne tudjon részt venni a monacói időmérőn.

Ricciardo idei szereplését az átigazolás miatti pszichológiai hullámvasút és a Red Bull-Renault (bárhogy is hívták) demoralizáló megbízhatatlansága miatt nehéz objektíven értékelni, de az együtt töltött évek során Verstappen egyre erősebbé kezdett válni, így jó időzítésnek tűnik Ricciardo átnyergelése, bár a Renault valószínűleg még az ő listáján sem szerepelt előkelő helyen.

Cikkünk következő oldalán a középmezőny csapatait tekintjük át!