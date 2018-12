Pascal Wehrlein csak később csatlakozik a Formula E 2018/19-es idényéhez, de nélküle is szép számban lesznek ex-Forma-1-es versenyzők az elektromos széria talán eddigi legjobb szezonjában.

A hétvégén a szaúd-arábiai Rijádban kezdetét veszi a Formula E 2018/19-es szezonja, ami több szempontból is az eddigi legérdekesebb idénynek érkezik az elektromos széria történetében. A második generációs autók bevezetésével nő a tempó, megszűnik a kötelező autócsere, nagy autógyártók szálltak be a küzdelembe, valamint az eddiginél is több korábbi Forma-1-es pilóta lesz ott a mezőnyben. Közülük a legismertebbb és a legsikeresebb a Ferrarinál 8 idényt lehúzó 11-szeres futamgyőztes Felipe Massa, aki első sorban jól akar szórakozni, de azért nyerni is szeretne.

A Formula E az egyetlen sorozat, amelynek eddigi fennállása során minden szezonjában más versenyző lett a bajnoka. Ez első hallásra persze nagyobb szenzációnak tűnik, mint amekkora valójában, hiszen még csak négy szezonon van túl az elektromos széria, azt azonban megmutatja ez a statisztika, hogy mennyire kiélezett a küzdelem. „Szerintem az teszi izgalmassá a dolgokat a Formula E-ben, hogy sok pilóta képes a futamgyőzelemre, remélem, nekem is sikerülni fog – nyilatkozta az FE-ben most debütáló Massa a BBC-nek. – Talán ugyanez a helyzet a bajnoki címet illetően is. Szerintem sokkal szorosabb a küzdelem, mint a Forma-1-ben."

Az izgalmakat eddig az is fokozta, hogy az autók nem bírták ki a teljes versenytávot, futam közben a pilótáknak a bokszba hajtva autót kellett cserélnie. Ez a most induló szezonban már nem így lesz,

az új, Gen2 becenév alatt futó konstrukciók ugyanis már végig fogják bírni a teljes versenyt, ráadásul a teljesítményük is nagyobb lesz, 200kW-t használhatnak a teljes futamon

(korábban ez az időmérős maximum teljesítmény volt), az időmérőn pedig legfeljebb 250kW-t hívhatnak le a pilóták a motorból.

Az új formátum szerint a versenyek 45 percből, plusz egy körből fognak állni, amiről Jean-Éric Vergne, a Toro Rosso korábbi F1-es pilótája, a Formula E aktuális címvédője úgy gondolja,jót tehet az izgalmaknak, a tartósabb autók szerinte azonban adott esetben akár unalmasabb futamokat is eredményezhetnek. „Szerintem nagyon érdekes lesz, sok eltérő stratégiát láthatunk majd – nyilatkozta a francia a Racefansnek. – Az egyetlen, méghozzá elég nagy aggodalmam, hogy egy hosszú biztonsági autós fázis után már nem kell spórolni az akkumulátorral. Nem szeretnénk sprintversenyeket, ez nem tartozik hozzá a bajnokság DNS-éhez. Úgy gondoljuk, hogy fontos spórolni is az energiával a futam alatt. Már szóltam emiatt, de senki sem hallgatott rám. Talán tévedek, nem tudom, egyszerűen így érzem."

A korábbi évek futamain nem egyszer, láthattuk, hogy akár az élen álló pilóta is bajba került a futam végén, mert nem spórolt eléggé az akkumulátorával.

A biztonsági autó alatt azonban annyi energiát megtakaríthatnának a versenyzők, hogy utána már mindannyian teljes gázon mehetnének a verseny végéig.

„Ha mindenki csak követi a másikat és nincs előzés, az emberek meg fogják unni a dolgot – mondta Vergne. – Remélhetőleg tévedek, de ha az első futamon látunk pár balesetet, amit valószínűleg minden Formula E-futamon látunk, és az autók csak vonatozni fognak utána, akkor szerintem meg kell majd változtatniuk pár dolgot."

A szervezők az idei szezontól bevezetik az úgynevezett „támadó üzemmódot", amivel a pilóták ideiglenesen energiatöbblethez juthatnak. A második körtől kezdve gyakorlatilag bárki igénybe veheti ezt a lehetőséget úgy, hogy áthajt a pálya egy előre meghatározott, az ideális ívtől arrébb eső részén, majd a kormányon található gomb segítségével lehívja a pluszenergiát. A szervezők a pálya digitális leképezésével a közvetítésben láthatóvá teszik azt a területet, amelyen áthajtva igénybe lehet venni az üzemmódot.

Új gyártók, új pilóták

A legnagyobb érkezőt mindenképpen a DTM-et Formula E-re cserélő HWA Racelab jelenti. Az istálló a Mercedes gyári alakulataként debütál a sorozatban, méghozzá az együttessel a német túraautó-bajnokság 2018-as idényét megnyerő Gary Paffettel, valamint a McLaren F1-es csapatától érkező Stoffel Vandoorne-nal a volánnál. Akárcsak a túraautósok között, a csillagos márka itt is összecsaphat a BMW-vel, amely az Andretti Motorsport technikai partneréből szintén gyári alakulattá erősödött. Megérkezett a Nissan is, amely az FE legsikeresebb istállójával, az e.damsszal szövetkezett és Nissan e.dams néven indul a soron következő idényben.

Ami a korábbi F1-eseket illeti, Vandoorne és Massa mellett most debütál a korábban a Sauber és a Manor istállónál megforduló Pascal Wehrlein is. A DTM 2015-ös bajnoka az élő mercedeses szerződése miatt az első versenyen még nem lesz ott, Marrakeshben csatlakozik a mezőnyhőz. Az új ex-F1-es arcok mellett természetesen a már ismert pilóták is felbukkannak a rajtrácson, a teljesség igényével a mezőny tagja lesz Sébastien Buemi, a már említett Vergne, az ifjabb Nelson Piquet, Lucas di Grassi, André Lotterer és Jérome d'Ambrosio is.