Maurizio Arrivabene az Autosprint éves díjátadóján elárulta, hogy a Ferrari egyelőre 670-es kódnév alatt futó 2019-es F1-es torpedóját az első barcelonai teszt előtt mutatják be.

Az összes csapat közül a Ferrari árulta el elsőként 2019-es autóbemutatójának időpontját, a vörösök az előszezoni teszt előtt három nappal leplezik le jövő évi autójukat, amelynek egyes elemei már gyártás alatt vannak. Maurizio Arrivabene nem bocsátkozott jóslatokba a várható teljesítményt illetően, a szimulátorban dolgozó technikusoknak azonban már lehet valamilyen elképzelése arról, hogy mit várjanak az egyelőre 670-es kódnév alatt futó modelltől. Sebastian Vettel eközben visszatekintett az eddigi négy, Ferrarinál eltöltött idényére és megállapította, hogy összességében véve jó úton jár a csapat.

Minden évben a szezon előtti tesztekkel kezdik meg a pályán a munkát a csapatok, az év első kiemelt eseménysorozata azonban nem ez, hanem az autóbemutatók. A Ferrari prezentációját szokás szerint hatalmas érdeklődés övezi, vélhetően most sem lesz ez másként.

A vörösök három nappal a Barcelonában kezdődő első teszt előtt, február 15-én rántják le a leplet 2019-es autójukról.

„A Mattia Binotto vezette csapat már hónapok óta dolgozik a következő évi versenyautón – mondta Arrivabene az Autosprint olasz szaklap éves díjátadó gáláján. – A motorok már futnak a próbapadon, az autó egyes részeinek pedig már megkezdtük a gyártását. A teljesítményt érintő elemek ugyanakkor az utolsó pillanatban fognak megérkezni, még úgy is, hogy az idő múlása miatt egyre nagyobb lesz a feszültség. Február 15-én fogjuk bemutatni az autót, arra a napra mindennek készen kell állnia."

A Scuderia mérnökei bizonyára már látják, hogy hozza-e a várt adatokat a 2019-es konstrukció, de mint mindig, ezúttal is a pályatesztek fogják igazolni, hogy helyesek-e a számítások. Arrivabene ennek megfelelően nem mondott sokat. „Természetesen még korai összképet alkotni az új autóról A szimulációkat elvégeztük, most a szimulátorban dolgozunk, a valódi próba azonban a pályán lesz. Az ember ott tudja összehasonlítani a téli időszak alatt gyűjtött adatokat, és ott kerül először szembe a többi csapattal. A technikusok keményen dolgoznak, hogy elkészüljenek az autóval február 15-ig. Kaptunk már információkat a szimulátorban dologozóktól, de még mindig túl korai teljesítményről beszélni."

Vettel szerint hasonló volt az elmúlt két szezon

A Ferrarinak a 2018-as idény egyértelműen kudarccal ért véget, Sebastian Vettel azonban kiemelte, hogy a csapatnál töltött ideje alatt egyértelmű fejlődés jeleit tapasztalta, a helyzet pedig szerinte sokkal jobb annál, mint amikor megérkezett Maranellóba. „A csapat sokat fejlődött az utóbbi négy évben, ma sokkal erősebb és összeszedettebb. Kezdetben minden darabokban volt, most viszont már egy egységet alkot – mondta az Auto Motor und Sportnak. – A sikerek bizonyos mértékig minket igazolnak, noha a nagy siker még nem született meg. Az utóbbi években megmutattuk, hogy a csapatban ott a potenciál, már 2017-ben is nagyon jó autónk volt, az idei szezonra pedig az előre tervezett célokat tűztük ki. Visszatekintve egyértelműen jó lett volna, ha bizonyos dolgok gyorsabban mennek, de a trend pozitív, még akkor is, ha egyelőre nem értük el a célunkat."