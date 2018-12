A monzai versenypályát így is a világ leggyorsabb F1-es helyszíneként tartják számon, a 2022-re tervezett átépítésekkel azonban még hihetetlenebb tempóra lehetnek képesek rajta a pilóták.

Az Olasz Nagydíjnak otthont adó monzai versenypálya egyelőre nem rendelkezik Forma-1-es verseny rendezéséhez szükséges szerződéssel 2019 utánra, amennyiben azonban a pálya promóterének sikerül megegyeznie a Liberty Mediával, a mostanitól merőben eltérő vonalvezetés fogadhatja a száguldó cirkusz mezőnyét 2022-ben, a monzai pálya átadásának 100. évfordulóján. A tervek között a hírhedt oválpálya felélesztése is szerepel.

A monzai F1-es futam jövőjét rövid időn belül tisztáznia kellene a feleknek ahhoz, hogy a Ferrari és a sportág szempontjából is ikonikus helyszín nyugodtan készülhessen a következő évekre, Angelo Sticchi Damiani, az Olasz Automobil Klub (ACI) elnöke azonban már most egy sor 2022-re tervezett módosítást helyezett kilátásba.

A Gazzetta dello Sport információi szerint Damiani olyan, új vonalvezetést szeretne, amitől gyorsulna a pálya, és bebiztosítaná helyét a „sebesség templomaként”.

A pálya már most is a leggyorsabb helyszín a naptárban, 2003-ban itt futották a leggyorsabb F1-es futamot is, Kimi Räikkönen idei pole pozíciós körével pedig a valaha futott leggyorsabb átlagsebességű kör tulajdonosa lett.

Egy előzetes javaslat szerint eltávolítanák a pályán található három sikán egyikét, vélhetően a másodikat, valamint gyorsabbá tennék a második Lesmo-kanyart. Utóbbit egyébként az 1994-es futamra módosították, korábban jóval tempósabb volt a mostani változatnál, a korlátozott bukótér és a kanyar nehézsége miatt pedig számos hatalmas bukás történt ott. A monzai aszfaltcsík eredeti, a Forma-1 hőskorában használt változatában egyébként egyetlen sikán sem volt.

A pályarajzot érintő módosítások mellett magát az aszfaltcsíkot szélesebbé tennék, ezzel segítve a kerék a kerék elleni csatákat, valamint új bekötőutakat és főlelátót is kapna a helyszín.

Az elsőre kissé hihetetlennek, ám annál izgalmasabbnak tűnő ötlet továbbá, hogy felújítanák az évtizedek óta használaton kívüli oválpályát. Damiani szerint amennyiben ismét használhatóvá válna, az igazán különleges lehetőségeket kínálna, az oválpálya és a hagyományos kör összekapcsolásával pedig egy 10 kilométeres aszfaltcsíkot kapnának. Az egyelőre nem világos, hogy az ovált az F1-es versenyeken is használnák-e. A nagyszabású terveknek az anyagiak tehetnek keresztbe, Damiani azonban azt mondta a Gazzetta dello Sportnak, hogy „valamilyen módon meg fogják találni a kellő összeget”, ami 100 millió euró.