Brawn szerint nem tragédia, ha nem lesz könnyebb előzni jövőre

Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója úgy van vele, hogy inkább jövőre jöjjenek rá, hogy a csapatok miként játsszák ki az előzést segítő módosításokat, 2021-re pedig már hatékony szabályokat alkossanak.

A 2019-es szezon előtti tesztekig, de leginkább az első versenyekig nem fogunk pontos képet kapni arról, hogy a jövőre érkező új, előzést segítő aerodinamikai szabályok elérték-e a céljukat, Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója azonban látszólag már kicsit elébe próbál menni a dolgoknak. A brit szakember amondó, hogy akkor sem történik tragédia, ha a változtatások nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, a cél ugyanis valójában az, hogy 2021-re olyan autókat építhessenek a csapatok, amelyek képesek közelről követni egymást.

A jövő évi módosítások legnagyobb mértékben az első szárnyakat érintik, amelyek jóval egyszerűbbek és szélesebbek lesznek a korábban látottaknál, de az autók oldalsó légterelőire, valamint a hátsó szárnyra is más szabályok vonatkoznak 2019-től, utóbbi magasabb és szélesebb lesz. Sokan attól tartanak, hogy a csapatok mérnökei már év közben visszaszerzik az elveszített leszorítóerőt és visszaáll az eddig látott helyzet, azaz ugyanolyan nehéz lesz követni az elöl haladót, mint korábban.

Brawn szerint amennyiben így lesz, az sem tragédia, mert ezzel a szabályalkotók pontosabb képet kaphatnak arról, hogy mire van szükség 2021-től.

„Amit ebből a módosításból tanulunk, az nagyon fontos lesz a következő, nagyobb lépés szempontjából 2021-ben – nyilatkozta Brawn az F1 hivatalos honlapjának. – A lényeges pont, hogy ez nem csak egy egyszeri megoldás, hanem egy filozófia. Amennyiben nem érjük el mindazt a mostani változtatásokkal, amit el akarunk, tanulni fogunk belőle és folytatjuk tovább a változtatások következő szakaszával egészen addig, amíg olyanok nem lesznek az autók, hogy hatékonyabban tudnak versenyezni egymással. Ezt jelenleg nem tudják. Hasznos lesz, ha azt látjuk, hogy a csapatok új irányokat találnak ki, mert erre nem 2021-ben szeretnénk rájönni."

Könnyen lehet, hogy az előrejelzett javulás, azaz, hogy mennyivel lesz könnyebb követni az elöl haladó autót, már a szezon elején sem valósul meg, vagy a későbbiekben fog csökkeni ez a szám. Amíg az autók nem köröznek a pályán, nem tudjuk, hogy milyen megoldásokkal álltak elő, de az előrejelzések alapján 20%-os javulásra számítunk. A negyedénél tartunk annak az útnak, amit szerintünk képesek vagyunk megtenni, de ez nem úgy működik, hogy az ember kitalál valamit, majd többet hozzá sem nyúl."

A 2021-es szabályoknál sok múlik a csapatokon

A Motorsport Világtanács a legutóbbi ülésén elrendelte, hogy a csapatok korlátlanul használhatják számítógépes szimulációikat a 2021-es szezonra készülve. Az FIA-nak és az F1-nek azonban ezen a téren sincs könnyű dolga, mert bár nagy segítséget jelent nekik az istállók kifinomult infrastruktúrája, azt nem szeretnék, hogy bárki előnyre tegyen szert a riválisával szemben. „Az FIA és mi elmondtuk, hogy nagyjából milyenek lehetnek a 2021-es autók, majd minden csapatot más terület vizsgálatával bíztunk meg” – magyarázta Brawn. Egyikünknek sincs elég információja ahhoz, hogy nekiálljon tervezni egy autót, szándékosan próbáljuk ezt megakadályozni. Nem szeretnénk, hogy a jelentős erőforrásokkal bíró csapatok előnybe kerüljenek a szerényebb lehetőségekkel rendelkezőkkel szemben, de nehéz megtalálni az egyensúlyt, mert minél később kapják meg az információt, az annál jobb helyzetbe hozza a komoly erőforrásokkal rendelkező csapatokat. Az istállóknak nagyjából egy éve lesz dolgozni a 2021-es autókon, amint elkészültek a 2020-as autókkal, képesek kell legyenek 2021-re koncentrálni."