Tárgyalások várhatók a brit, a spanyol és a mexikói futam jövőjéről is, miközben az F1 korábbi ügyvezetője nem hiszi, hogy a sportág egyhamar megveti a lábát az USA-ban.

A jelenlegi állás szerint egyelőre csak a jövő évi Brit Nagydíj megrendezése biztos, miután az anyagi feltételek miatt a silverstone-i pálya felmondta a szerződését a Liberty Mediával. A jogtulajdonos képviselői finoman fenyegetni kezdték a pályát, hogy máshol is megrendezhetik a futamot, célozgatni kezdtek egy londoni utcai verseny tervére, de nyilvánosan eddig nem történt előrelépés.

Az F1 korábbi ügyvezetője, Bernie Ecclestone azt nyilatkozta, „jó lenne”, ha megmaradna a Brit Nagydíj, de rámutatott, ehhez szerinte a kockázatok megosztására lenne szükség (ahogy ezt a Német Nagydíjat rendező Hockenheimring is felvetette). A 88 esztendős üzletember kijelentette, Silverstone valószínűleg nem aggódik a verseny jövője miatt.

„Valamelyik nap megkérdeztem őket, hogy nem akarják-e eladni a pályát, mert megvettem volna, de nem érdeklődtek – mondta. – Mivel nem akarnak eladni, magabiztosnak tűnnek. Nincsenek megijedve, de meg kell tartaniuk az F1-es futamot” – vélte az üzletember, aki hozzátette, közvetlenül nem folyt volna bele a pálya irányításába, ha megvásárolta volna.

Ecclestone emlékeztetett, hogy ő is foglalkozott egy londoni nagydíj tervével, konkrét tervekkel is rendelkeztek, de végül az anyagiak terén nem tudtak megállapodni a döntéshozókkal.

A brit veterán a Speed Weeknek elmondta, szerinte a Liberty Media által hajszolt Miami Nagydíj „sohasem fog létrejönni” és úgy véli, hogy az F1 új tulajdonosa „túlságosan kapkod ezekkel az új versenyekkel.” Hozzátette: „Amikor megjelentek, azt mondták, 25 versenyt rendeznek majd, ebből hatot Amerikában. Azt viszont nem tudják, hogyan valósítsák ezt meg.”

Nagy-Britannia, Németország és Olaszország után a Spanyol Nagydíjat rendező barcelonai pálya igazgatója is kijelentette, hogy pénzügyileg nehézséget okoz nekik a futam megtartása, és hasonló problémák merültek fel a Mexikói Nagydíj kapcsán is, hiába nyerték el az FIA-tól zsinórban negyedszer is a legjobb futamrendezés díját. Mindkét helyen csökken az állami támogatás.

„Dolgozunk rajta, de jól kell intézni ezt az ügyet – nyilatkozta Vicenc Aguilera, a barcelonai pálya igazgatója, aki három-négy hónap múlva várja, hogy tárgyalni kezd a Liberty Mediával. – A célunk a hosszabbítás, de a játszma még nem indult meg” – ismerte el, és hozzátette, tudja, hogy Spanyolországban akadnak „alternatívák” a nagydíj megrendezésére.

Amikor a hosszabbítással foglalkozunk, meg kell vizsgálnunk, hogy tudunk-e bevételeket generálni, mennyit fizetünk a szerződését, és milyen feltételekkel működtetjük a nagydíjat.”

Aguilera szerint a pálya strukturálisan jó állapotban van, „de pénzügyileg középszerű. A zord körülmények miatt nem tudunk forrásokat generálni, és kezelni a veszteségeket. További hozzájárulásokra van szükségünk” – jelentette ki. Ebben a helyzetben rossz hír nekik, hogy az El Mundo Deportivo szerint a helyi kormányzat az eddigi 2,5 millió eurós támogatást 1,5-re csökkenti.

A barcelonai verseny sorsát a Spanyol Nagydíj után zajló választások is befolyásolják, ahogy Mexikóban pont ez történt. Andres Manuel Lopez Obrador lett az ország új elnöke, és Ana Gabriela Guevara szenátor szerint ez árnyékot vet a Mexikói Nagydíj jövőjére is.

„Megoldást kell találnunk a helyzetre, de adót nem fogunk kivetni azért, hogy megtarthassuk ezt a rendezvényt – idézte a francia Auto Hebdo. – Mexikóban vannak fontosabb dolgok is. A társadalom jelentős része a szegénységi küszöb alatt él. A nagydíj visszatérését Mexikóvárosba a korrupció és a vesztegetés tette lehetővé” – állította.