Az elnöknek kell rendet tenni a Ferrarinál?

Olasz források továbbra is arról számolnak be, hogy komoly ellentét feszül Maurizio Arrivabene és Mattia Binotto között a Ferrarinál. Állítólag az elnök egyre több időt tölt Maranellóban.

Továbbra is megoldatlan lehet a Ferrari irányításának kérdése, legalábbis erre enged következtetni, hogy a Corriere della Sera és a Sky Sports Italia informátorai is arról számolnak be, hogy Maurizio Arrivabene csapatfőnök és Mattia Binotto technikai igazgató nem találja a közös hangot, így továbbra sem zárható ki, hogy a svájci szakember elhagyja a Scuderiát.

Arrivabene nemrég „kamuhírnek” és zavarkeltésnek nevezte, hogy konfliktusban állna a műszaki terület első emberével, de a pletykák nem csitulnak. Az összetűzés oka gyaníthatóan az, hogy a Ferrari volt elnöke, Sergio Marchionne a halála előtt valószínűleg azt tervezte, hogy Binotto átveszi a csapatfőnöki posztot, Louis Camilleri és John Elkann azonban egyelőre a helyén hagyta Arrivabenét.

„Az Abu-dzabi [Nagydíj] utáni napok során Binotto találkozót kért a főnökeitől, hogy eldöntsék, hogyan tovább” – írta a lap hasábjain Daniele Sparisci és Giorgio Terruzzi. A tudósítók úgy tudják, hogy Binotto „más csapatoktól is kapott ajánlatokat, de szeretne maradni, és a befejezetlen küldetésen dolgozni.”

Ehhez a feladatkörök tisztázására és megvédésére van szükség, valamint nyugodt környezetre.”

Az autógyár felsővezetését nyár óta Louis Camilleri és John Elkann képviseli ügyvezetőként és elnökként, de eddig mindketten kerülték a nyilvánosságot és látványosan nem nyúltak bele a cég működésébe sem. Az újságírók szerint azonban az amerikai Elkann mostanában egyre több időt tölt Maranellóban, „hogy visszaállítsa a higgadtságot és az összetartást.”

Ezzel összhangban a Sky Sports Italia is megszólaltatott egy névtelen bennfentest, akit Mr. X-ként említenek. Az informátor megerősítette a feltételezést, hogy Marchionne a mostani fizetési besorolásánál jóval nagyobb szerepet szánt volna Binottónak, azt azonban pontosan nem tudta megmondani, hogy mi lett volna a svájci szakember munkaköre.

A bennfentes úgy véli, három forgatókönyv lehet: Arrivabene vagy Binotto távozik, esetleg valahogy folytatják a közös munkát, ő ezt tartja a legjobb változatnak.

„Ha az egyikük távozik, a torinói döntéshozóknak utódot kell találni, ami nem lesz könnyű, mert már mindjárt itt a 2019-es szezon kezdete. A vállalat mindig azt választja, ami a legkevesebb problémát okozza, és a pótlás azon is múlik, hogy ki érhető el a piacon” – mondta. – Azt kívánom, hogy Binotto és Arrivabene tegyék félre a nézetkülönbségeiket, és fogják fel, mekkora lehetőségük van.”