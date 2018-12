Vettel: Le akarom győzni Leclerc-t, ahogy ő is engem

Sebastian Vettel nem várja, hogy a Ferrarihoz érkező Charles Leclerc majd őt fogja segíteni, épp ellenkezőleg, a pályán akarja megelőzni a fiatal monacói pilótát, akivel reméli, hasonlóan harmonikus lesz a kapcsolata, mint Kimi Räikkönennel volt.

Örökérvényű igazság a Forma-1-ben és a motorsport legtöbb műfajában, hogy egy pilóta legfőbb ellenfele a csapattársa. Sebastian Vettel elmondása szerint nincs ez másképp a Ferrarinál sem, ahol a négyszeres világbajnoknak jövőre nem Kimi Räikkönen, hanem Charles Leclerc mellett kell bizonyítsa, hogy továbbra is ő a vezér a vörösök falkájában. Vettel az FIA szentpétervári díjátadóján elmondta, a szabályok a fiatal monacói érkezésével sem változnak, mindketten le akarják majd győzni a másikat.

Vettel eddigi Forma-1-es szezonjai alatt csak egyszer, 2014-ben kapott ki a csapattársától, akkor a Red Bullhoz a Toro Rossótól előléptetett Daniel Ricciardóba tört bele a bicskája. Sokak szerint azóta nem is igazán kellett nagy erőket mozgósítania ez ügyben, mivel Kimi Räikkönent hol saját gyenge teljesítménye, hol a csapat akadályozta meg Vettel megelőzésében.

Néhányan már most attól tartanak, hogy Leclerc-re is a vízhordó szerepe vár, Vettel azonban megerősítette, hogy akárcsak eddig, most is szabad lesz a verseny a két pilóta között.

„A Ferrari hatalmas esélyt jelent neki, az alapszabályok pedig nem változnak, mindenki le akarja győzni a másikat" – nyilatkozta a svájci Blicknek.

Räikkönennel híresen jól kijön a Ferrari négyszeres világbajnoka, tőlük egyszer sem láttunk a többi csapatnál olykor előforduló belviszályt. Vettel arra számít, hogy ilyesmire Leclerc-rel sem kerül sor. „Szerintem nem számít, hogy az embernek ki az ellenfele csapaton belül, mindig nyerni próbál, tehát megpróbálja legyőzni a csapattársát, akárki legyen az – mondta Vettel az FIA díjátadóján. – Nem hiszem, hogy ez a jövőben változna. Természetesen Charles más, mint Kimi, úgyhogy meglátjuk, miként mennek a dolgok, de szerintem jó kölyök. A kölcsönös tisztelet az, amit az elmúlt években élveztem [Räikkönennel]. Soha nem kellett hülyeségekkel foglalkoznunk egymás között, ez könnyítette az én, az ő és a csapat helyzetét is. Ugyanakkor nem számítok másra Charles-lal sem, a csapat egy ideje már jól ismeri, mióta a Ferrari versenyzői akadémiáján tanult."

Vettel azért elárulta, hogy a Räikkönen és közte levő jó kapcsolat ellenére az ő esetükben sem mindig ment minden simán. Annak ellenére, hogy a pályán kívül jól megértjük egymást, nem minden helyzet volt könnyű. Megpróbáltam legyőzni, ő ugyanezt próbálta meg velem. A barátság nehezen összeegyeztethető a versenyzéssel. A kettőnk közti harmónia azt jelentette, hogy nem volt jelen a szükségtelen politizálás, mindig meghagytuk a másiknak a szükséges teret, emiatt a csapatnak tehát nem kellett aggódnia."

Leclerc tudja, sokat kell még tanulnia

A 21 éves újdonsült Ferrari-pilóta az Autosport év végi díjátadóján átvehette az év újoncának járó elismerést, amivel az IndyCar-újonc Robert Wickenst, Pierre Gaslyt, a Formula E-ben versenyző André Lotterert, valamint az F2-ből az F1-be jövőre fellépő George Russellt és Lando Norrist előzte meg.

„Nagyszerű szezon volt, nem számítottam ennyi pozitívumra, vagy az előléptetésre [a Ferrarihoz]. Őrület, teljesen még fel sem fogtam, hogy mi is történik. Az első három futam igen nehéz volt, sokat kellett tanulnom, sok volt az újdonság. Utána minden simán ment, a csapat nélkül azonban nem lett volna ennyire pozitív a szezon. Rendszeres Q3-as résztvevőként fejeztük be az idényt, ez pedig a csapat érdeme. Igazán várom már a következő évek kihívásait."

Ezekről a kihívásokról pedig tudja, hogy nem veheti félvállról őket, hiszen nemcsak a sportág legnagyobb múltú csapatával járó elvárások, hanem egy négyszeres világbajnok is vár rá Vettel személyében. „Sokat kell tanulnom, teljesen új helyzet és nagy ugrás lesz a számomra. Megtiszteltetés egy olyan bajnok oldalán versenyezni, mint ő."