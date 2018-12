Verstappen: Soha nem akartam lejáratni a Renault-t

Max Verstappen és a Renault kapcsolata az utóbbi években közel sem volt felhőtlen, most pedig, hogy már vége, a holland pilóta elmondta, nem a franciák befeketítése vezérelte a folyamatos kritizálás alatt.

Az Abu-dzabi szezonzáróval befejeződött a Red Bull és a Renault 2007 óta tartó házassága, amely a közös világbajnoki címek után először romlásnak indult, majd zuhanórepülésbe váltva az idei szezonra mélypontra került. Az energiaitalosok a hibrid-éra kezdetén is nyílt kritikával illették a franciákat, a motorjaikat is átnevezték, majd jött a Renault gyári csapatának újjáélesztése, ami egyben a két fél közös jövőjét is megpecsételte. A szakítás az idén nyáron következett be, ez azonban nem gátolta meg Christian Horner csapatfőnököt, Helmut Marko tanácsadót és Max Verstappent abban, hogy ahol csak tud, a szezon második felében is rúgjon egyet a motorpartnerbe. Verstappen a saját honlapjának adott interjúban kifejtette, hogy a sorozatos kritikákat építő jellegűnek szánta.

Mivel Daniel Ricciardo a nyári szünet elején aláírt a Renault gyári csapatához, az idény második felében gyakorlatilag semmilyen kritikus megjegyzést nem ejtett a franciák erőforrásaira, jóllehet addig sem ő volt az, aki élesen bírálta a Red Bull partnerét.

Verstappen ezzel szemben egyetlen alkalmat sem szalasztott el arra, hogy odaszúrjon a Renault-nak, de mint azt most elmondta, ezzel nem bántani akarta a gyártót.

„Soha nem állt szándékomban lejáratni a Renault-t, jobbá akartam őket tenni – mondta a holland. – Már a Hondával állunk szerződésben, de ha jövőre is a Renault-val folytattuk volna, akkor is azt szeretném, hogy fejlődjünk."

Verstappen stílusa sokszor kimondottan nyers, ezt azonban el kell fogadnia annak, aki a fiatal holland pilótával dolgozik. Az ötszörös futamgyőztes a Coubertin báró, a modern olimpiai eszme atyjának tulajdonított szavakat hozta fel példának, amelyek úgy szólnak, hogy „az olimpián nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos ... A lényeg nem a győzelem, hanem a küzdelem maga."

„Egyszerűen világosan fogalmazom meg a mondanivalómat. Azt is mondhatnám, hogy ne törjék össze magukat, de én nem ilyen vagyok. Valami mindig lehet és kell is jobb legyen, mindig teljes elkötelezettséget akarok. Az embernek nyitottnak kell lennie a kritikákra, én így nőttem fel. Sajnálom, ha ezzel valaki nem tud megbirkózni, de nem az olimpiai eszme miatt vagyok itt. Nyerni akarok, emiatt pedig minden félnek elkötelezettnek kell lennie."

Ami a Hondát illeti, a japánok az idei szezonban sem váltották meg a világot a Toro Rossóval, a helyezésük azonban csalóka, mivel az idény nagy részét arra áldozták, hogy a Red Bullnak fejlesszenek.

Verstappen ennek megfelelően eddig egyszer sem fogalmazott meg túlzó elvárásokat velük szemben, a Renault-val ellentétben a Honda úgy tűnik, egyelőre részesül a holland pilóta türelmében.