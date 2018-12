Räikkönent meglepte, hogy mennyire hasonlít a Sauber a Ferrarira

A Ferraritól a Sauberhez szerződő 2007-es világbajnok az Abu-dzabi teszten még nem beszélhetett első tapasztalatairól régi-új csapatával, most azonban megosztotta, hogy kellemesen csalódott a svájciak autójában.

Kimi Räikkönen az Abu-Dzabiban rendezett szezon utáni teszten egy napon át már vezethette a Sauber idei versenyautóját, akkor azonban még nem nyilatkozhatott a tapasztalatairól. Az FIA Szentpétervárott tartott év végi díjátadójának sajtótájékoztatóján azonban már elárult ezt-azt, például, hogy egyáltalán nem volt akkora különbség a svájci kiscsapat és a Ferrari idei versenygépe között, mint amekkorára számított. A 2007-es világbajnok a díjátadó ceremónia alatt azonban már aligha a 2019-es szezonon törte a fejét, a kelleténél kicsit többet ivott, amiről nemcsak az ünnepség alatt mutatott viselkedése, hanem utána is vicces pillanatok árulkodtak.

Räikkönen az idén a mezőny egyik legjobb autójában ülhetett, a Ferrrarival csak a Mercedes konstrukciója vehette fel a versenyt, a két csapat a Red Bull-lal kiegészülve pedig mérföldekre volt a középmezőnytől, ahová a Sauber is tartozik.

Ennek alapján az ember azt gondolná, hogy belülről is érezhető a köridőkben tapasztalható hatalmas különbség a vörösök és a svájci kiscsapat autója között, a finn pilóta azonban meglepetten tapasztalta, hogy ez nem így van.

„Nagyon hasonló volt [az autó vezetése] ahhoz, amihez hozzászoktam – idézte fel az Abu-dzabi gumiteszten tapasztaltakat Räikkönen. – Nyilvánvalóan más autó, máshogy néz ki, mások a kerekei és hasonlók, de hogy őszinte legyek, érzésben nem különbözött sokban, nagyobb eltérésre számítottam. Csak a gumikat teszteltük, a beállításokkal nem foglalkoztunk. Róttam a köröket, és próbáltam rájönni, hogy mi micsoda. Első tapasztalatnak rendben volt.”

Räikkönen elmondása szerint minden rendben ment az első teszten

Az autóval ellentétben a csapat nem teljesen ismeretlen a 2007-es világbajnoknak, aki 2001-ben bemutatkozóévét töltötte a Saubernél, ahol az akkori stábból is találni még embereket, noha azóta sok új arc is megjelent Hinwilben. Izgatott vagyok, nyilván más, mint amikor korábban a csapatnál versenyeztem, most sok új ember van, ugyanakkor a gyárban találkoztam néhány fickóval, akik már évekkel ezelőtt is ott voltak – mondta Räikkönen. – A memóriám rossz, de mindenkire emlékszem, úgyhogy jó volt ezt látni.”

Az Alfa Romeo pénzügyi támogatásával, valamint a Frédéric Vasseur által a csapathoz vitt kulcsemberekkel sokan az ideinél is jobb teljesítményt várnak a svájciaktól jövőre, akik abból is profitálhatnak, hogy nagyon korán elkezdtek a 2019-es fejlesztésekre koncentrálni. „Szerintem a csapatnak minden eszköze megvan, [hogy versenyképes legyen]. Remek a szélcsatornájuk, minden adott ahhoz, hogy nagyszerű autót építsenek” – tekintett előre Räikkönen. A Ferrari motorja miatt tudjuk, hogy mirre számíthatunk, nem látok rá okot, hogy miért ne végezhetnénk jó munkát. Az, hogy ez mire lesz elég, majd jövőre meglátjuk. Számomra fontos volt, hogy vezessem az autót és megnézzem, hogy szükség van-e megoldást találni néhány dologra, de minden eléggé egyértelmű volt.”

Vettel szerint is jól járt Räikkönennel a Sauber

A Ferrari négyszeres világbajnokának is van közös múltja a Sauberrel, Räikkönenhez hasonlóan ő is a svájci istállónál mutatkozott be a Forma-1-ben, jóllehet, akkor éppen a BMW gyári csapataként funkcionált az együttes. Vettel a 2006-os Török Nagydíjon vezette először a pénteki első szabadedzésen a Sauber autóját, majd a 2007-es szezon közepén, az USA Nagydíjon mutatkozott be a Kanadában nagyot bukó Robert Kubicát helyettesítve.

„Szerintem a legutóbbi szezon bátorítólag hatott a csapatra – mondta Vettel Szentpétervárott. – Ismerek onnan néhány embert még az első nagydíjamról Indianapolisból, amikor pontot szereztem a Saubernek. Kimiben bízhatnak, hogy mindent ki fog facsarni az autóból, és a középmezőnyben fog vezetni.”

Vettel és Räikkönen négy évig voltak csapattársak a Ferrarinál, ezalatt pedig soha nem volt köztük a nyilvánosság előtt is látható konfliktus, ami megkönnyítette a csapat életét. A látszólagos harmónia azonban csak a pályán kívül volt érvényes, verseny közben előfordult, hogy összeütköztek, vagy Räikkönen a csapat utasítására nem előzhette meg Vettelt, a 2017-es Monacói Nagydíjat pedig a Ferrari stratégiája miatt bukta el a némettel szemben. A magánéletben jól megértjük egymást, de nem minden helyzet volt könnyű. Megpróbáltam legyőzni, ő ugyanezt próbálta meg velem – mondta Vettel. – A barátság nehezen összeegyeztethető a versenyzéssel.”

Räikkönen a díjátadó után is mókás kedvében volt

Azt már megmutattuk, hogy Kimi Räikkönen igencsak elengedte magát az FIA szentpétervári díjátadóján, a ceremónia közben lelkesen ölelgette Vettelt, miközben minden körülötte ülőhöz volt egy két szava, majd a színpadra lépéskor is feltűnően vidámnak és kissé szétszórtnak tűnt. A közvetítésbe többször bevágták feleségét, Minttu Räikkönent is, aki mosolyogva nyugtázta férje magánszámát, a közösségi médiába felkerült videók azonban azt mutatják, hogy a díjátadó után már nem volt ennyire türelmes. Határozottan próbálta mutatni az utat Räikkönennek, aki puszikat dobált a rajongók felé, majd ahelyett, hogy kocsiba szállt volna, tapsolva megindult a tömeg irányába aláírást osztani.