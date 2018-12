Kubica megdorgálta a Williamst, amiért nem hallgatott a pilótáira

Robert Kubica év közben végzett munkája kulcsszerepet játszott abban, hogy a Williams elkezdjen kikászálódni a saját maga által ásott gödörből, ami a lengyel szerint nem lett volna ilyen mély, ha előbb megfogadják a versenyzők visszajelzéseit.

Jó az öreg a háznál – akár ebben a tudatban is léptethette elő Robert Kubicát a Williams istálló a 2019-es szezonra. Tény, hogy a 34 éves lengyel pilóta tapasztalata többet érhet a csapatnak, mint egy nála kevésbé rutinos versenyzőé, sőt, valójában már profitált is belőle a grove-i alakulat, az idei autónál fellépő alapvető tervezési hibákra ugyanis Kubica volt az, aki elsőként felhívta a figyelmet. A lengyel kicsit meg is fedte a csapatát, mondván előbb is figyelembe vehették volna a versenyzők észrevételeit.

Már a 2018-as szezont megelőző téli teszteken megkongatták a vészharangot a Williamsnél, az első versenyeken pedig a széles nyilvánosság számára is egyértelművé vált, hogy az FW41-es modell a csapat történetének egyik leggyengébb konstrukciója, amellyel az utolsó helyen végeztek az idei pontversenyben. A tesztek előtt azonban még semmi nem utalt arra, hogy ez így lesz,

Kubica szavaiból pedig arra következtethetünk, hogy valamennyire még menteni is lehetett volna a helyzetet, ha az istálló mérnökei a saját fejük után a pilótáké után mennek.

„Tényleg úgy gondoltuk a szimulátorból és a különböző részlegektől érkező adatok alapján, hogy jó autónk van” – idézte fel Kubica a szezon elejét az Auto Motor und Sportnak. Talán a versenyzőkre kellett volna hallgatniuk és gyorsabban reagálni. Nem én építem az autót, de néha egy pilóta számára hamarabb világossá válik egy probléma, mint a világ legjobb mérnökének. A szezon elején még mindig korrelációs gondjaink voltak, végső soron pedig ezek vezettek az autó teljesítményének helytelen megítéléséhez. Akárhogy is, a szezon második felében sokat fejlődtünk, különösen a szimulátorral."

„Nagy reményekkel kezdtük a szezont, de miután vezettem az autót a téli teszten, éreztem, hogy baj lehet. A mérnököknek olykor kicsit tovább tart felismerni a problémákat, ez normális. Versenyzőként az ember azonnal érzékel bizonyos hiányosságokat. Annak ellenére, hogy sok időt kihagytam, még mindig tudom, mire van szükségem ahhoz, hogy gyors legyek egy autóval és a legtöbbet kihozhassam belőle."