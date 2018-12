Hamilton túl gyorsan motorozott, csapata aggódott érte

Lewis Hamilton eleinte az F1-es autók kanyarsebességét célozta meg a Yamaha superbike-ján ülve Jerezben, a 2018-as világbajnoki bronzérmes azonban figyelmeztette, hogy annak nem lesz jó vége.

További részletek láttak napvilágot Lewis Hamilton egy héttel ezelőtti superbike-tesztjével kapcsolatban, amelyekből kiderült, hogy a Mercedes pilótája még jócskán le van maradva a gyári versenyzők mögött, tehetsége és bátorsága azonban a motoron is megmutatkozott, Michael van der Marknak úgy kellett visszafognia őt, hogy ne a Forma-1-es autók tempóját hajszolja a kanyarokban.

„Milyen a dőlésem?" – tette fel a kérdést Hamilton az Instagramján. Ez volt az egyik terület, amit sokat csiszolt a Yamaha pilótáinak segítségével

Hamilton egy mattfeketére festett Yamaha YZF-R1-gyel körözött Jerezben, ahol segítségére volt az hangvillások superbike-világbajnokágban versenyző két gyári pilótája is, akik ugyanilyen gépen ülve tanítgatták az ötszörös világbajnokot.

A vb-t a harmadik helyen záró holland motoros elmondta, hogy eleinte vissza is kellett fogniuk Hamiltont, aki az F1-es autó magasabb kanyarsebességéhez szokva túl nagy tempóval próbálta bevenni a spanyolországi pálya fordulóit.

„Lewis korábban már teljesített két pályanapot a motorján, az emberek a csapatában pedig kicsit aggódtak a sebessége miatt. Nagyon gyors volt, de nem volt motorozási stílusa, nagyon bedőlt a kanyarokban, ezért a csapatától jött a kezdeményezés, hogy kapjon néhány tippet profiktól – nyilatkozta van der Mark az Autosportnak. – Az első nap folyamán egyedül köröztem vele, a második napon a csapattársam, Alex Lowes is csatlakozott hozzánk. Az első napon azzal voltam elfoglalva, hogy egy kicsit lelassítsam, meg kellett állítanom, mert egyáltalán nem fél, és olyan gyorsan próbálta meg bevenni a kanyarokat, mint az autójával. A második napon sokat dolgoztunk a stílusán."

Michael van der Mark (balra) és Alex Lowes (jobbra) még így is hét másodperccel jobb kört tud Hamiltonnál (középen) a jerezi pályán

A Yamaha profija „örömtelinek" és „klassz élménynek" nevezte, hogy Hamiltonnal dolgozhatott, aki azzal nyűgözte le, hogy milyen komolyan vette a motoros tesztet. „Még ha csak szórakozás is volt az egész, nagyon motiválta, hogy tanuljon. Rengeteg dolgot kérdezett, amit különleges volt megtapasztalni. Az ember látja, hogy ez csak szórakozás neki, de jól akarja csinálni, és olyan sokat akart tanulni, amennyit csak lehet. Az látszik, hogy nem fél, ahogyan az is, hogy nem kételkedik magában. Sok motorosnak vannak kisebb kétségei, ő azonban ha egyszer elhatározta, hogy miként csinálja, akkor meg is teszi. Ugyanígy van ezzel az autóban is, ez a vele született tehetsége miatt van."

Van der Mark hátulról figyeli, hogy Hamilton miként veszi a kanyarokat