Hamilton nyers őszinteséget kért a Mercedes alkalmazottaitól

A Mercedes ötszörös világbajnoka a téli szünetben a fizikai felkészülés mellett azzal fog foglalkozni, hogy minden területen kielemezze az idei teljesítményét, mert szerinte még most sincs a csúcson.

Lewis Hamilton öt éven belül negyedik világbajnoki címét nyerte a Mercedesszel, ami összességében az ötödik vb-elsősége volt. A brit pilóta 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, azóta minden évben nyert legalább egy versenyt, és ha ilyen ütemben folytatja tovább, beérheti Michael Schumacher rekordjait. Ebben úgy tűnik, egyedül a Mercedes formahanyatlása, vagy a Ferrari, esetleg a Red Bull feltámadása akadályozhatja meg, Hamilton ugyanis még mindig megszállottan keresi a lehetőséget saját teljesítményének javítására, most például a csapattagokat kérte meg rá, hogy emeljék ki a hiányosságait.

Hogy Hamilton mennyire komolyan gondolja a hétszeres világbajnok rekordjainak megdöntését, azt talán jól mutatja, hogy az idén először tudott futamot nyerni még az adott szezonban a vb-cím bebiztosítása után, ráadásul mindjárt kettőt is.

Az ellenfeleknek sok jót nem jelent, hogy az ötszörös világbajnok még mindig nem érzi úgy, hogy pályafutása csúcsán lenne.

„Még mindig úgy érzem, hogy nem értem el a legjobbamat, továbbra is csak úton vagyok afelé, de még sok munka áll előttem – nyilatkozta egy szponzoreseményen. – Az idén írtam alá újabb két évre, úgyhogy 2019 és 2020 izgalmas lesz. A célom, hogy ebben a két évben a Ferrari és a Red Bull ne nyerjen világbajnoki címet."

A biológiai órája ennek ellenére Hamiltonnak is ketyeg, hamarosan pedig nála több mint 10 évvel fiatalabb trónkövetelőkkel kell megküzdenie. „A Red Bull nagyon erősen próbál utolérni minket, ott van a fiatal Max Verstappen, aki világbajnok akar lenni, Charles Leclerc pedig most már a Ferrarinál vezet és bizonyítani akar jövőre. Ezek a srácok ráadásul sokkal fiatalabbak, most én vagyok a harmadik legidősebb pilóta a mezőnyben, ami igazán nevetséges, mert még csak 33 éves vagyok, miközben ők a fiatal tiniéveiket töltik. Hogyan állom meg köztük a helyem, miként maradok náluk fittebb, mentálisan felkészültebb és szorgalmasabb? Ez az első számú fókusz most, hogy előttük maradjak."