Első ránézésre jelentéktelennek tűnő szabályváltozásokat fogadott el a Motorsport Világtanács (WMSC), némelyikük azonban a nézők szórakoztatására is komoly hatással lesz.

Az FIA Motorsport Világtanács (WMSC) idei utolsó ülését tartotta Szentpétervárott, és több, aprónak tűnő, ám annál szükségszerűbb szabályváltoztatás 2019-es bevezetését is megerősítette. Jövőre már nem láthatunk az első szabadedzés előtt percekkel a bokszutca végén veszteglő autókat, kicsit más lesz az újraindítás a biztonsági autós fázis után, a csapatok több számítógépes szimulációt futtathatnak, jobban kell vigyázniuk az autók megtankolására a teszteken, valamint nő a kocsik minimumsúlya is.

Az idei szezonban nemegyszer láthattuk, amint az első szabadedzés kezdete előtt akár tíz perccel egy vagy több autó elhagyja a garázst, és feláll a bokszutca végi piros lámpához, hogy kikapcsolt motorral ott várja meg a tréning kezdetét. Ezt akkor alkalmazták a csapatok, ha előre tudták, hogy egy vagy több erőforráselem cseréje miatt hátrasorolásban lesz részük a vasárnapi rajtrácson, és másra is várt ugyanolyan mértékű büntetés. Ebben az esetben az döntött a rajtrácson elfoglalt pozícióról, hogy melyik autó követte el hamarabb a cserét, magyarán melyik hajtott pályára előbb az új alkatrésszel. Az Orosz Nagydíjon négy autó is ezen okból parkolt le idejekorán a bokszutca végén.

Az FIA úgy fogja elkerülni a jövőben az ehhez hasonló szükségtelen közjátékot, hogy az első pályára hajtás helyett az időmérőn elért eredmény határozza meg a sorrendet az azonos mértékben büntetett pilóták között.

Ezzel két legyet ütnek egy csapásra, a várakozás megszüntetése mellett ugyanis azt is elérik, hogy a büntetett versenyzők ne csak a Q1-ben mutassák meg magukat, majd gumit spórolva kihagyják az időmérő további részét, hanem érdekükben álljon a lehető legtovább eljutni.

Az időmérővel kapcsolatos változás továbbá az is, hogy a 107%-os limiten kívül végző, végül mégis rajtengedélyt kapó versenyzők akkor is csak a rajtrács végéről indulhatnak, ha erőforráselem cseréje miatt büntetett pilóta is van a mezőnyben. Korábban az utóbbi miatt kapott 15 helyesnél nagyobb hátrasorolásnál automatikusan az új erőforráselemmel induló került a rajtrács végére.

Már a versenyt érintő módosítás, hogy a biztonsági autós újraindításnál addig sárga zászló marad érvényben, ameddig az autók el nem érik a kontrollvonalat a Safety Car bokszba hajtása után. Noha az előzés eddig a pontig korábban sem volt engedélyezett, a versenyirányítás már érvénybe léptette a zöld jelzést, ami zavaróan hatott. Mostantól az SC-feliratokat megszüntetik a biztonsági autó bokszba hajtásával, zöld helyett azonban marad a sárga jelzés, zöldet pedig csak a vonaltól fognak kapni a pilóták.

A sportszabályzatban bevezetett változtatás az is, hogy a 2021-es szabályváltozásokhoz fejlesztett autókhoz ezentúl korlátlan CFD-szimulációkat végezhetnek a csapatok. Ez már a múltban is bevett dolog volt szabályváltozások előtt, cserébe a csapatok visszajelzést szolgáltatnak, ezzel segítve az FIA-t a 2021-es szabályok megalkotásában.

Már a technikai szabályzatot érintő módosítás, hogy az autók minimumsúlya 740 kg-ról 743 kg-ra nő, valamint az új első szárnyakkal kapcsolatban is bekerültek kiegészítések a szabályokba.

A minimumsúly növelésére általában az olyan szabályváltozások adnak indokot, mint amilyen a glória bevezetése, vagy korábban a szélesebb, ezáltal nehezebb abroncsok behozatala volt, most azonban szimplán arról van szó, hogy a csapatok panaszkodtak az FIA-nak, hogy nem igazán tudják levinni a minimumot az előírt 740 kg-ra.

A versenyhétvégéken nem változtat, a tesztek biztonságának szempontjából azonban fontos lépés, hogy a csapatoknak ezentúl akkor is be kell tartaniuk az üzemanyag utántöltésére és tárolására vonatkozó előírásokat, amelyeket a Williams 2012-es bokszutcai tűzesete miatt vezettek be.

Az FIA megfigyelői észrevették, hogy ezeket az előírásokat a teszteken nem mindig veszik figyelembe a csapatok, mostantól azonban nem lesz választásuk.

Formális döntésként a WMSC a jövő évi versenynaptárat is véglegesítette, ez megegyezik az előzetesen kiadott változattal, amiről korábban itt írtunk.