Kubica nehezen nézne tükörbe, ha a Ferrarit választotta volna

Robert Kubica mesébe illő F1-es visszatérésével el kellett utasítania a Ferrari kecsegtető tesztpilótai ajánlatát, ő azonban nem tudott volna úgy élni, hogy hagyta elúszni a nagy lehetőséget.

Sokak szerint már pusztán a versenyzői párosának lecserélésével előbbre léphet a Williams a 2019-es szezonban. A grove-iak felállását nemcsak gyors pilóták alkotják, hanem legalább annyira izgalmas is a kettős, a nagy visszatérő Robert Kubica jövőre bizonyíthatja, hogy a sérülése és a hosszú kihagyás ellenére még mindig fel tudja venni a versenyt a legjobbakkal, a Forma-2-es bajnokként érkező George Russell pedig megmutathatja, hogy valóban a jövő egyik potenciális világbajnokaként lehet-e tekinteni rá.

Kubica az idén a Williams harmadik számú pilótájaként több szabadedzésen és teszten is részt vett, a fedélzeti kamerás felvételeken pedig mindegyik alkalommal szembetűnő volt, hogy a 7 évvel ezelőtti ralibalesetben megsérült, majd részlegesen amputált jobb karja mennyire kis szerepet játszik az autó vezetésében.

A fel- és leváltásokat egyaránt a bal kezével végző, saját bevallása szerint is 70%-ban azzal vezető lengyel ennek ellenére már egy éve tudja, hogy képes a korábban megszokott módon irányítani egy F1-es gépet.

„Tizenkét hónappal ezelőtt jöttem rá, hogy meg tudom csinálni, olyan természetesen tudok vezetni, mint korábban – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Tizenkét hónappal ezelőtt volt életem legfontosabb napja, mert tudtam, hogy képes vagyok rá. Őszintén úgy gondolom, hogy most jobban készen állok, mint korábban.”

Nemcsak sérülése, de a 2010-es szezon óta jelentősen megváltozott autók is ismeretlen tényezőként szerepeltek a visszatérésében, mostanra azonban kiderült, ez sem okoz gondot. A kétségeim tavaly, a második vagy harmadik F1-es autóban töltött tesztemen illantak el. A kérdőjelek technikai szemszögből is ott voltak, miként barátkozom meg az új autókkal és gumikkal? Ez viszont minden pilótának ugyanúgy adott. Nem térnék vissza, ha nem gondolnám, hogy rendesen el tudom végezni a dolgomat. Sokkal több veszítenivalóm van, mint azt az emberek gondolják.”

Nyílt titok, hogy Kubicának a Ferrari fejlesztőpilótai státuszt ajánlott, ami még úgy is nagy vonzerővel bír, hogy a hírek szerint harmadik számú versenyzőként nem számoltak volna vele Vettel vagy Leclerc helyettesítése esetén. A ferraris szerződéssel Kubica hosszú távra biztosíthatta volna a jövőjét, de mint mondja, soha nem hagyta volna nyugodni, ha nemet mond a Williamsnek. „A kérdés az volt, hogy mi a legjobb a jövőm szempontjából. Nem titok, hogy volt egy nagyon lényeges opcióm, de ha azt választottam volna... Azt mondtam magamnak, hogy nehéz lenne 10 év múlva úgy tükörbe néznem, hogy lehetőségem volt a visszatérésre, de nemet mondtam.”

Claire Williams kiemelte, hogy Kubica idei közreműködése sokat nyomott a latba,

ugyanakkor a teljes képet nézték, és minden jelöltet tüzetesen megvizsgáltak. „Teljes kiértékelést végeztünk a számításba jöhető versenyzőkkel. Robert nagyszerű volt az idén, annak ellenére maradt, hogy nem kapott versenyzői ülést. Nagyon meggyőző volt vele a közös munka. Az elkötelezettsége, a kitartása, az, hogy mit vár a csapattól, nagy benyomást tett rám. Valódi hajtóerő a csapatban.”

Russell nem akarja legyőzni Kubicát

A lengyel pilóta csapattársa a Mercedes juniorprogramjának tagjaként érkező 20 éves George Russell lesz, aki Charles Leclerc után másodikként hajtotta végre azt az igen komoly tettet, hogy két év alatt előbb GP3-as, majd Forma-2-es bajnok lett. A brit ifjonc korához képest hihetetlenül éretten áll Forma-1-es karrierjének kezdetéhez, és nem Kubica legyőzését tűzte ki elsődleges feladatául 2019-re.

„Szerintem a céljaink nagyon világosak a következő szezonra nézve, visszavezetni a Williamst a pontszerző helyekért való csatába a középmezőny elejére – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Azt akarjuk, hogy számoljanak velünk, jó eredményeket akarunk elérni. Ha legyőzöm a csapattársamat, de mindezt az utolsó előtti helyért teszem, az senkinek sem okoz örömet, vagy jelent dicsőséget. Én és Robert nagyon keményen fogunk együtt dolgozni elsőként azért, hogy visszavezessük a csapatot a megérdemelt helyére, majd ezután foglalkozunk az eredményekkel.”