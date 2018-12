Ekkora hátrányban volt a Red Bull a Renault motorjai miatt

A Forma-1-es motorgyártók féltve őrzik a titkaikat, a modern technikának köszönhetően azonban jóval többet tudnak a riválisokról, mint korábban. A Renault most a nyilvánosság elé tárta, hogy pontosan mekkora hátrányban is volt a motorja a Ferrari-Mercedes kettőséhez képest.

A hibrid-éra 2014-es kezdete óta nyilvánvaló a Renault lemaradása a Mercedeshez és a Ferrarihoz képest, a kezdeti óriási deficitet pedig ugyan csökkentették a franciák, ledolgozniuk továbbra sem sikerült azt teljesen. Ennek leginkább a Red Bull itta meg a levét, hiszen a kasztni terén a legtöbbször fel tudták volna venni a versenyt az említett két csapattal, a motorerő terén tapasztalt hátrányt azonban nem voltak képesek semmissé tenni. Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója most elárulta, valójában mennyivel vannak lemaradva a topcsapatoktól.

A Red Bull gyakorlatilag sportot űzött abból az idén, hogy ahol csak tudott, belerúgott a Renault-ba, ez főként a Hondával kötött házasság bejelentése után öltött hatalmas méreteket. Korábban sem volt azonban felhőtlen a két, egykoron a vb-címeket futószalagon szállító fél kapcsolata, ami a Renault gyenge és sokszor megbízhatatlan motorjaira volt visszavezethető. Az idén a Red Bull négy futamot tudott nyerni,

egyszer a körülmények (Mexikó), egyszer a pálya sajátosságai (Monaco), egyszer Verstappen és az autó remek gumikezelése (Ausztria), egyszer pedig a jókor jó időben végrehajtott kerékcsere (Kína) kellett a sikerhez.

Pole pozíciót kétszer szereztek (Monacóban és Mexikóban), az időmérőkön pedig általában véve is nagyobb volt a lemaradásuk a Mercedeshez és a Ferrarihoz képest.

Nagyjából 15-20 kilowattnyi [20-27 lóerő] motorerő hiányzik a futamokon, amelyet a Red Bull kasztnija bizonyos körülmények között képes volt ellensúlyozni. Ezzel szemben az időmérőn 40 kilowattra [53 lóerő] becsüljük a lemaradásunkat, ami jelentős – nyilatkozta Abiteboul az Auto Motor und Sportnak. – A Mercedes vagy a Ferrari motorjával Abu-dzabiban a hetedik helyre kvalifikáltuk volna magunkat. Ez megmutatja, hogy a középmezőnybeli ellenfeleinknél jobb kasztnink van, valamint azt is, hogy ezen a téren sem vagyunk olyan jók, mint a három topcsapat."

A következő szezontól a franciák már csak a McLarennek szállítanak erőforrásokat, így még jobban koncentrálhatnak a pontversenyt az idén a negyedik helyen záró gyári istállójukra. Első sorban a motor fejlesztésétől várnak előrelépést, azt ugyanakkor tudják, hogy köridők tekintetében talán közelebb kerülhetnek, felvenni a harcot aligha fogják az élmezőnnyel.

„Az elsődleges fókusz a motorfejlesztésen van. Jövőre nem szeretném többet azt mondani, hogy túl nagy volt az erőhátrányunk az időmérőn – mondta Abiteboul. – Nincs ok arra, hogy miért ne tudnánk csökkenteni a lemaradásunkat a motor terén a Mercedeshez és a Ferrarihoz képest a tél folyamán. A kasztnival mindez egy kicsit tovább fog tartani."

A világbajnoki pontversenyben elfoglalt helyezés terén talán nem leszünk előrébb, de csökkenteni szeretnénk a különbséget. Várjuk ki, hogy mi történik a Red Bull-lal és a Hondával. A Red Bull soha nem felejti el megjegyezni, hogy milyen jó a Honda hozzánk képest, ugyanakkor felhívhatom rá a figyelmet, hogy a Toro Rosso továbbra is mögöttünk van."

Ricciardót hátráltatta a Renault-hoz szerződés

Daniel Ricciardo személyében a Renault-nak valódi toppilótája is lesz 2019-től, mert bár Nico Hülkenberget is sokra tartják, a német megfelelő autó hiányában még nem bizonyíthatta, hogy képes versenyeket nyerni. Ricciardo az idén ugyanannyi futamot nyert, mint Max Verstappen, a pontversenyben azonban jócskán kikapott a hollandtól, idény eleji jó formája pedig visszaesett, majd jöttek a sorozatos műszaki hibák is.

A kisebb formahanyatlásban utólag visszatekintve szerinte az augusztusban bejelentett renault-s szerződésnek is volt szerepe,

azt megelőzően ugyanis sokat tépelődött azon, hogy váltson, vagy inkább maradjon a Red Bullnál.