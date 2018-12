Az F1-es csapatfőnököknél Vettel csúnyán kikapott Hamiltontól

A Forma-1 csapatfőnökeinek pilóták teljesítményét értékelő rangsorában érdekes képet kaphatunk arról, hogy szerintük autótól függetlenül ki, milyen teljesítményt nyújtott az idén. Vettel szezonja így még rosszabbul fest.

A szezon végeztével nemcsak az újságírók, hanem az Autosport közreműködésével az F1-es csapatfőnökök is értékelik a versenyzők teljesítményét, és névtelen szavazás keretein belül leadják voksaikat a szerintük legjobban teljesítő pilótákra. A futamokhoz hasonlóan az értékelés itt is a hivatalos pontrendszer szerint zajlik, az első 25, a második 18, a harmadik 15 pontot kap, és így tovább. Az előző idényhez képest nem történt változás az első háromban, ahogyan abban sem, hogy a sorrend most is nagyban eltért a világbajnoki pontverseny végeredményétől.

A Forma-1-ben – miként más sportágakban – sem minden esetben elvárható, hogy valaki a saját versenyzőjéről a legőszintébben mondjon véleményt a külvilág felé, éppen ezért az Autosport hagyományos év végi szavazásán az F1-es csapatfőnökök névtelenül adhatják le voksaikat a szerintük tíz legjobban teljesítő versenyzőre, ezzel is biztosítva az őszinte válaszadást.

A lista tetején ki más, mint az idén ötödik világbajnoki címét nyerő Lewis Hamilton végzett, nem meglepő módon a Mercedes pilótájának teljesítménye a csapatfőnökök körében sem hagyott kétséget afelől, hogy ki volt 2018 legjobbja.

Olyannyira nem, hogy míg a vb-pontversenyben 88 ponttal nyert Hamilton, a csapatfőnökök között 113 pontot vert a Max Verstappen mögé szoruló Vettelre, ami a 10 pontszerzési lehetőséget nézve a valóságban látott 21 ellenében hatalmas fölény.

A valódi pontversennyel ellentétben a lista második helyén, akárcsak tavaly, az idén is Verstappen zárt, aki a zaklatott szezonkezdés után meggyőző teljesítménnyel javított, két győzelmet szerzett a harmadik erőnek számító Red Bull-lal, ami a csapatfőnökök között elég volt arra, hogy megelőzze a hibát hibára halmozó Vettelt.

A negyedik pozícióban Vetteltől mindössze két ponttal elmaradva az F1-től visszavonuló Fernando Alonso zárt, aki szokás szerint többször jobb eredményt ért el, mint amire az autója alapján számítani lehetett, csapattársát pedig a szezon összes időmérőjén legyőzte. Az ötödik helyen Daniel Ricciardo végzett, aki egy hellyel még így is jobb eredményt ért el, mint a valóságban, a Verstappenhez képesti nagy lemaradása azonban jól mutatja, kit is tartottak idén a Red Bull vezérének a csapatfőnökök.

Hol van a Ferrari és a Mercedes másik versenyzője? A világbajnoki pontversenyben Kimi Räikkönen a harmadik, Valtteri Bottas az ötödik lett, a csapatfőnökök azonban 2017-hez képest az idén is lehúzták a teljesítményüket, a 2007-es világbajnok ismét a hetedik lett a rangsorukban, ami pedig ennél érdekesebb, Bottas két helyet előrelépett a tizedikről a nyolcadik helyre úgy, hogy az eredmények tekintetében rosszabb éve volt a tavalyinál. Vélhetően ebben az is benne van, hogy a teljesítménye viszont saját bevallása szerint erősebb volt Hamiltonhoz képest, mint 2017-ben, ezt ezek szerint a csapatfőnökök is így látták.

Nem tekinthető nagy meglepetésnek Charles Leclerc hetedik helye, a Sauber újoncának erős bemutatkozó éve ferraris szerződést ért neki 2019-re,

Räikkönennél már most jobbnak látták őt a csapatfőnökök,

akiknek rangsorában csak három többszörös világbajnok és két többszörös futamgyőztes előzte őt meg. Az utolsó két helyen Esteban Ocon és Nico Hülkenberg végzett ebben a sorrendben, a francia négy, a német egy helyet rontott tavalyi eredményéhez képest.

