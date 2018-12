A Mercedes olcsóbban, a Ferrari és a Red Bull drágábban nevez az F1-be

A 2019-es F1-es világbajnokság esetében is az előző szezon eredményei alapján határozzák meg a nevezési díjakat. Az FIA és a Mercedes jobban jár 2018-nál, a Ferrari és a Red Bull nem.

Az idén a tavalyinál több pénzt fizetnek be az F1-es csapatok nevezési díjként az FIA részére, de a szövetség kasszája bő 200 ezer dollárral lesz vastagabb az istállók által megszerzett pontok alapján számított sarc révén. A díj kiszámításának módja nem változott, minden istállótól elvárnak 516.128 dollár (kb. 146,8 millió Ft) alapdíjat, utána 5.161 dollárt pontonként.

Ez alól az aktuális konstruktőri világbajnok (vagyis a 2015-ös nevezés óta a Mercedes), mivel ők pontonként 6.194 dollárt fizetnek, de ez valószínűleg kellemes kötelezettség a számukra. Annál is inkább, mert az éleződő verseny miatt tavalyhoz képest a Mercedes 80 ezer dollárt megspórol a kevesebb megszerzett pont miatt, a Ferrari és a Red Bull viszont kénytelen többet fizetni.

A Scuderia költsége nagyságrendileg 250 ezer dollárral emelkedik, a Red Bull és a Renault ennél többet költ, függően attól, hogy mennyivel szereztek több pontot az előző évi eredményüknél. A mezőnyben a legjobban a Force India (Racing Point) istállót működtető cég járt, mert a 2018-as szezon során ők papíron csak a Belga Nagydíj óta szereztek pontokat,

a megspórolt majdnem 700 ezer dollár már F1-es léptékkel mérve is jelentős, igaz, ennél többet buknak a konstruktőri versenyben való visszacsúszásuk után fellépő jogdíjcsökkenés miatt.

Az alsóházban is akadnak természetesen megtakarítások, a Williams alig fizet az alapdíjon felül, de ez nem is meglepő, mivel reménytelenül gyenge volt az idei autójuk, amivel az utolsók lettek a konstruktőri pontversenyben. Spórolt egy kicsit a Toro Rosso is, a többiek azonban a tavalyinál nagyobb összeget fizetnek be a kasszába.

Csapat 2019 (USD) 2018 (USD) 2017 (USD) 2016 (USD) Mercedes 4 573 198 4 653 720 5 254 538 4 870 510

Red Bull 2 678 587 2 415 376 2 931 476 1 481 235

Ferrari 3 463 059 3 210 170 2 570 206 2 725 036

Force India* 784 500 1 481 235 1 408 981 1 218 024

Williams 552 255 944 491 1 288 346

1 842 505

McLaren 836 110 670 958 908 364

655 475

Toro Rosso 686 441 789 661 841 271 861 915

Haas 996 101 758 695 665 797

516 128

Renault 1 145 770 810 305 557 416

918 686 Sauber 763 856 541 933 526 450

701 924 Manor Nem indul Nem indul 521 289

516 128 Összesen 16 479 877 16 276 544 17 413 134**

16 307 566

* A 2018-as szezon során a Belga Nagydíj előtt szerzett pontjaikat törölték, 2019-től más néven indulnak.

** Az adminisztratív költségek levonása után az FIA visszautalta a Manor nevezési díját, ezért az összeg 16 889 805 dollárra változott.