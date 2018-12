A legjobb három csapat közé készül a Force India tulajdonosa

Lawrence Stroll és üzlettársaival úgy vélték, hogy jó befektetés felvásárolni a Force India eszközeit. Hosszú távra tervez.

A nyári szünet során új tulajdonosi körhöz kerültek az egykori Sahara Force India eszközei, és a Belga Nagydíj óta Racing Point Force India néven indulnak, jövőre pedig ismét új cégér kerül majd a csapatra, ahol Sergio Pérez és Lance Stroll versenyez majd, továbbra is Mercedes motorokkal.

Az istállót Lawrence Stroll és partnerei, köztük André Desmarais (kanadai üzletember), Jonathan Dudman (Monaco Sports and Management), John Idol (divatipari üzletember), John McCraw Jr. (telekommunikáció-ipari befektető), Michael de Picciotto (pénzügyi szakember), valamint Silas Chou, Stroll üzlettársa birtokolja, konzorciumuk már több sikeres vállalkozásban vállalt szerepet.

Stroll a New York Timesnak kijelentette, üzlettársai is egyetértenek vele abban, hogy a Force India eszközeinek megvásárlása üzleti lehetőséget jelentett, amelynek az is a része, hogy Stroll alaposan tájékozódott a Forma-1 jogtulajdonosánál a jövőbeli tervekről és a pénzügyi lehetőségekről. 2021-től várhatóan egyenlőbb lesz a jogdíjak elosztása, és költségplafon bevezetése is valószínű.

Még tisztázni kell, hogy ez mennyire jön össze, de a pletykák jó dolgokról szólnak, és eleget beszélgettem Chase [Carey-vel], hogy megértsem, milyen irányba akarják vinni ezt az üzletet

– mondta Stroll. – Ez számomra pénzügyi lehetőséget teremt, és 2021-től nyereséget is – szögezte le. – Nem az ego miatt szálltam be. Nem is azért, hogy pénzt bukjak rajta. Hosszú távra tervezek, ahogy a többi üzletemmel is így tettem, amikor tulajdonos voltam, legyen az a Tommy Hilfiger, a Michael Kors vagy bármi más.”

Stroll hozzátette, nem vette volna át a Force India eszközeit, ha a csapat az utolsó lett volna, úgy érezte, a költségvetésükhöz képest jól szerepeltek, és további fejlesztéseket terveznek. Először egy fedél alá hozná a 400 fős munkaerőt, majd 2020 végére befejeződhet az új gyáruk építése Silverstone-ban. A kanadai üzletember szerint nincs szükségük „borzasztóan sok” pénzre.

Megfelelő anyagi forrásokkal, csapatvezetéssel és motivációval nincs ok arra, hogy ne legyenek nagy elvárásaink. Még jobban felülmúlhatjuk az elvárásokat, és remélhetőleg a 3. helyért küzdhetünk."

A Force India az előző három szezonból kettőt a konstruktőri világbajnokság 4. helyén zárt, az idén is esélyesek voltak erre, de a Belga Nagydíj előtt szerzett pontjaikat elveszítették, így végül a 7. helyen rangsorolták őket. Ahhoz, hogy a legjobb három közé kerüljenek, az kellene, hogy a Mercedes-Ferrari-Red Bull triumvirátusból valamelyik istálló súlyosan melléfogjon a fejlesztésekkel.