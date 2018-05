Az idővel is versenyt fut a Red Bull

Verstappent viszont az a veszély fenyegette, hogy saját butaságából kifolyólag elpackázza a nagy esélyt: a délelőtti edzésen összetörte az autóját kísértetiesen ugyanúgy, ugyanott, ahol két éve. Ricciardo szerelői is besegítenek, hogy időben újraépítsék az RB14-et, és a Sky boxutcai riportere szerint végezni is fognak a szervizzel a Q1 lejárta előtt. Ha így lesz, Verstappen nagyot sóhajthat. Kínában is hatalmas melót nyomtak le a Red Bull szerelői, hogy az időmérőn részt vehessen Ricciardo – ő aztán vasárnap nyert is.