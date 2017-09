A Szingapúri Nagydíj élőben

29. kör: Újabb leggyorsabb kör Massától, Hamilton is kiáll

1:57.446-ot ért el a dán pilóta, Hamilton is kiállt végül az élről, és oda is tért vissza. Ricciardo továbbra is a 2. helyezett, Bottas visszaszerezte a 3-at, miután Palmer is kiállt a bokszba.