Vettel a falat súrolva is legyőzte a Red Bullokat az időmérőn

Alonso majdnem átvette a vezetést

1:44.120-szal a 2. helyre jött fel, de két nagyobb megcsúszás is volt benne, úgyhogy akár vezethetne is. Vandoorne ezt meg is mutatta, 1:44.008-cal most ő az ideiglenes 1. helyezett. Grosjean megint elfékezte magát.