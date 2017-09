Vettel megközelítette Verstappent az időmérő előtt

rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

legfrissebb fölül

A Red Bull gyors maradt a Szingapúri Nagydíj szombati szabadedzésén is, de akadtak gondjaik: Ricciardo a legjobbnak ígérkező körében súrolta a falat, megrongálva az autóját, Verstappen pedig váltóproblémák miatt a garázsba kényszerült. A Ferrari és a Mercedes magára talált, Vettel és Hamilton a Red Bull nyomában volt.

A Red Bull az élen maradt a Szingapúri Nagydíj utolsó szabadedzésen, szombaton kora este is, ezúttal azonban az ő egy órájuk sem alakult zökkenőmentesen, a Ferrari és a Mercedes viszont a várakozásoknak megfelelően összeszedte magát, és látványosan javított pénteki formáján.

Most Max Verstappenen volt a sor, hogy az élen végezzen, miután csapattársa, a nyitónapot uraló Daniel Ricciardo az ultralágy gumikon teljesített első mért körében a falnak koccant, letörve az autójáról az egyik új fejlesztésű oldalsó légterelőt. Az utolsó percekben még visszatérhetett a pályára, hogy önbizalmat szerezzen az időmérő előtt, de javítani nem maradt ideje, így csak a 6. helyen végzett.

Vettel csak 7 századdal végzett Verstappen mögött Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Verstappen is az időmérő-szimulációja első körében érte el a legjobb eredményét, mert utána – vélhetően a Szingapúrban megszokott elektromágneses interferencia miatt – önállósította magát a sebességváltója. A hiba szerencsére nem bizonyult végzetesnek: be tudott döcögni a bokszba, és pár perccel később már újra a pályán volt.

A Mercedes és a Ferrari pilótái kicsit korábban, közvetlenül Marcus Ericsson megpördülése után, egyszerre tették meg a gyors köreiket.

Közülük simán Sebastian Vettel érte el a legjobb eredményt, amelyre Verstappen is csupán 72 ezredmásodpercet tudott ráverni.



Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen 7-8 tizeddel elmaradt tőle, Hamilton pedig először még többel, de ő két lépésben javított, és végül alig 7 századdal bajnoki riválisa mögött zárt, ami biztató a Mercedes számára a hozzájuk bevallottan nem passzoló Marina Bayben.

ESÉLYLATOLGATÁS Ricciardo a legrosszabbkor vihet be egy gyomrost Vettelnek

A nagy meglepetés a McLaren tempója volt: bár a kevéssé lóerőigényes pálya nyilván kedvez nekik, így is váratlannak számít, hogy Fernando Alonsónak és Stoffel Vandoorne-nak a 4-5. helyen zárva sikerült megelőznie Bottast és Räikkönent. Ez egyébként összejött Nico Hülkenbergnek is, aki folytatta pénteki szárnyalását, a 7. helyre hozva be a Renault-t.

Az edzés során, akárcsak pénteken, többen hozzáértek a pályát szegélyező falakhoz.

Köztük egész finoman Vettel is, de igazán rosszul csak Ericsson járt, aki megpördülve a Sauber hátával ütközött a falnak, letörve az autójáról a hátsó szárnyat. Emiatt pár percre meg is kellett szakítani az edzést.

Az időmérő helyi idő szerint este 9-kor már sötétben, kivilágított pályán kezdődik majd, és a megváltozott körülmények az erőviszonyokra is hatással lehetnek.