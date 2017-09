Az Olasz Nagydíj élőben

4. kör: Bottas üldözőbe vette Hamiltont

Most a finn pilótáé a leggyorsabb kör, 1:26.205-tel siet Hamilton után, de ő is 1:26.288-at futott. Vettel tempója javult kissé, gyorsabb Oconnál, de már most nagy a hátránya a Mercedesek mögött.