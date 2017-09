Az Olasz Nagydíj időmérője élőben

Visszanyalt a fagyi?

Grosjean a Twitter-oldalán azt írta, hogy "Let's go for a rainy qualifying session", azaz nagyjából lelkesedve várta az esős időmérőt. Hogy mi ebben a különös? Nos, a bejegyzés a balesete után került ki az oldalára (talán időzítve), és már nem is elérhető, úgyhogy feltehetőleg a közösségi médiájának felelőse rakta ki.