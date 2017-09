rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

Szombat délelőtt a csapatok csak 16 percet kaptak rá, hogy felkészüljenek az időmérőre a borzalmas időjárási körülmények között. Hideg is volt, esett is, úgyhogy az edzést csak háromnegyed óra után indították el, és mindössze heten tettek meg mért kört. Az élen a két Williams végzett.

Tönkretette az eső az Olasz Nagydíj hétvégéjén a harmadik szabadedzést. Délelőtt ömleni kezdett az égi áldás, törölték a GP3-as mezőny időmérő edzését, és nyilvánvalóvá vált az is, hogy csúszni fog az F1-es harmadik szabadedzés kezdete is. Ez be is jött, 44 perc eltelt a 60-ból úgy, hogy az FIA nem engedte ki a pályára a mezőnyt, helyette a Safety Car tartott bejárásokat.

Az őszies időjárás úgy tűnik, tartósan megmarad Monzában, és alaposan feláztatta a pályát, a vízátfolyásoktól tartva kellett visszatartani a pilótákat, akik végül 16 percet kaptak, hogy megtapasztalják, milyen a nedves monzai pályán hajtani. A húszfős mezőnyből végül heten mért kört is futottak, de az élmezőny csak tapogatózni ment ki.

A két Red Bull állt fel elsőként a bokszutca végére, de néhány installációs kör után végleg visszatértek a bokszba. A pálya annyira csúszott, hogy Max Verstappen még a rádió ellenőrzéséhez szükséges kapcsolókat sem akarta használni, de így a többiekhez hasonlóan nagyobb baj nélkül végig ért a pályán, és visszavitte autóját a szerelőkhöz.

Eleinte Carlos Sainz volt az edzés hőse,

hiszen egész jó köröket teljesített, végül 1:41.515-nél állt meg. Ez eleinte az 1. helyhez is elég volt, aztán egy óvatos első szektor után Nico Hülkenberg rákapcsolt, és átvette tőle a vezetést, mielőtt jött a két Williams, és Felipe Massa vezetésével megszerezték az első két helyet a téttelen szabadedzés köridőtáblázatán.

Ehhez az kellett, hogy Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen az utolsó pillanatokban megszakítsa a mért köreit, és inkább a bokszban fejezzék be az edzést. Vettel a második szektor végén még a leggyorsabb volt, de nem a büszkeségre hajtott, és visszatért a szerelőihez. Így tett Lewis Hamilton is, ő egy installációs körre kilátogatott, és be is fejezte az edzést.

Van esély arra, hogy javul az időjárás az időmérő edzésig,

amennyiben viszont nem ez történik, akkor vasárnap délelőttre halaszthatják a rajtsorrendről döntő tréninget. Az előrejelzések szerint egyelőre száraz verseny várható, így a csapatoknak igen nehéz dolga lesz az autók beállításával, hiszen az értékes harmadik szabadedzést elvesztették, és a pálya az időmérőn is nedvesnek ígérkezik.