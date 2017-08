A Belga Nagydíj időmérője élőben

Palmer autója megint lerobbant

A brit pilóta teljesítménye hagy némi kívánnivalót az idei szezon során is, de a Renault sem lehet büszke arra, hogy Palmer alatt minden hétvégén elromlik az autó. Most is tolni kell befelé a Renault-t, ami ráadásul a piros festéket is felszedte az aszfaltról.

Hamilton újabb etapra indul a pályán, pedig erre az eredmény alapján semmi szüksége nincs. Bottas is követi a példáját.