Ricciardo az élen maradt, többen autót törtek a Hungaroringen

A Magyar Nagydíj péntek délutáni szabadedzésén is a Red Bull érte el a legjobb időt, illetve ezúttal is egy Ferrari és egy Mercedes végzett mögötte, csak éppen most Vettelé és Bottasé. Wehrlein keményen a 11-es kanyar falának csapódott, Palmer pedig a célegyenesre ráfordítóban csúszott ki.