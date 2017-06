Azeri Nagydíj - élő közvetítés

8. kör: Räikkönen megúszta, Ricciardónál is minden rendben

Nem büntetik meg a rajtbaleset résztvevőit, és Ricciardót is arról tájékoztatják, hogy az autója nem sérült, támadhat nyugodtan. Már meg is előzte Wehrleint és Vandoorne-t, így feljött a 15. helyre, mivel Palmer is bement a bokszba, és várhatóan ott is marad, mert lelassult az autója.

Hamilton újabb leggyorsabb kört futott 1:46.294-gyel, ez bő 6 tizeddel jobb Vettel legutóbbi körénél.