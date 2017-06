A Ferrari simán verte a Mercedest az időmérő előtt

A sorrend

Még 5 perccel a leintés előtt is folyamatosan változik, jelenleg így fest: Vettel, Räikkönen, Hamilton, Verstappen, Bottas, Hülkenberg, Ricciardo, Sainz, Ocon, Massa, Kvjat, Alonso, Pérez. Igen, verstappen végül megelőzte Bottast, sőt, Hamiltontól is csak 4 századdal maradt el. Nem rossz, de a pálya most valószínűleg jobban tapad, mint amikor a Ferrarik és a Mercedesek voltak kint.