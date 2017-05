A Spanyol Nagydíj szombati szabadedzése élőben

Pénteken a Mercedes volt a legjobb

Egy mért körben és a versenyszimulációk során is ők voltak a leggyorsabbak. Az európai szezon kezdetére szokás szerint mindenki fejlesztésekkel készült, de a Mercedes mutatta be a leglátványosabb újításokat. Az autójuk az elejétől a hátuljáig jelentős aerodinamikai ráncfelvarráson esett át, és több kg-ot sikerült lefaragniuk a tömegéből is. Hamilton előnye Räikkönennel szemben 3 tized volt, de úgy vélte a Ferrari valójában ugyanakkorát lépett előre, mint ők. Az edzéseken történteket itt elemeztük ki részletesen.