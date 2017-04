Az Orosz Nagydíj időmérője élőben

Nagyot mondott a korábbi csapattulajdonos

Eddie Jordan a brit Channel 4 műsorában komoly fejleményekről számolt be.

Jordan azt is hozzátette, hogy értesülése szerint a Honda jövőre a Sauber motorszállítója lesz, és Fernando Alonso átigazol a Renault-hoz. Ezek természetesen továbbra is csak pletykának számítanak, de Jordan korábban előre megmondta, hogy Lewis Hamilton átigazol a Mercedeshez és azt is előre tudta, hogy Alonso a McLaren pilótája lesz. Juszuke Haszegawa, a Honda F1-es programjának vezetője pénteken azt mondta, több csapattal is tárgyalnak a motorszállításról.