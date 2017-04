A Bahreini Nagydíj élőben

23. kör: Az sem kizárt, hogy Hamilton is kétszer áll ki

Mivel Hamilton nagyon hajtja a lágy gumikat, az is lehet, hogy a verseny végére még visszakap ő is egy szuperlágy szettet, így legalább egy rövid ideig az élre állhat, és szabadon autózhat. Egyelőre nem tiszta, hogyan alakul majd a verseny, izgalmas, hogy többféle kimenetel is lehetséges.